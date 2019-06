Eesti ja Läti välisminister kutsusid rahandusministeeriume aktsiise arutama

Reinsalu ja Rinkēvičs kohtusid esmaspäeval peale Jūrmalas toimunud Läänemeremaade Nõukogu kohtumist. Välisministrid kõnelesid kahepoolsetest suhetest ja regionaalsest koostööst.

Rinkēvičs õnnitles Reinsalu ametisse asumise puhul ning väljendas lootust, et head poliitilised suhted kahe riigi vahel on aluseks heale majanduslikule kontaktile. Ministrid arutasid aktsiisipoliitikat ning jõudsid ühisele järeldusele, et riikide rahandusministeeriumid peavad aktsiiside teemal konsultatsioone pidama.

"Lätil ja Eestil on aktiivne ja laiahaardeline koostöö mitmel tasemel ja erinevates valdkondades. Sel aastal on ka ühine oluline tähtpäev – Võnnu lahingu 100. aastapäev. Meil on heameel, et meie riike ühendavad stabiilsed majandussuhted. Me soovime lähedase majanduskoostööga edasi liikuda. Me peame tugevdama sektoritevahelist koostööd läbi innovatsiooni ja uute tehnoloogiate," lisas Rinkēvičs.

Ministrid arutasid ka koostööd rahvusvahelistes organisatsioonides ja regionaalseiid infrastruktuuriprojekte, sealhulgas Rail Balticut.

Peaminister Jüri Ratas ütles teisipäeval Eesti Päevalehes avaldatud intervjuus, et ta ei ole oma Läti kolleegiga alkoholi hinnasõja vältimist arutanud.