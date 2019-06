Seimi eelarve- ja rahanduskomisjon otsustas kolmapäeval lisada aktsiisilangetuse parlamendi järgmise istungi päevakorda. Järgmine istung on neljapäeval.

Komisjon taotles eelnõule ka kiirmenetlust, et selle saaks neljapäeval kahel lugemisel vastu võtta.

Komisjoni esimees Martins Bondars ütles, et Eesti otsus järsult alkoaktsiisi langetada mõjutab tööhõivet Läti piirialadel ja riigieelarvet, mistõttu on vaja kiireid vastumeetmeid.

"Tavaliselt tehakse neid otsuseid nii, et riigid suhtlevad kulisside taga ega tee kiireid samme. Aga see juhtus nii kiiresti, et me kahjuks peame neid lühiajalisi lahendusi kasutama," rääkis Bondars.

Eelnõu järgi langetatakse 1. juulist kange alkoholi aktsiisimäära umbes 23 protsendi võrra.

Praegu on see 1840 eurot 100 liitri absoluutalkoholi kohta ja see pidanuks juulist tõusma 2025 euroni. Muudatusettepaneku järgi langetatakse see aga 1564 eurole. Muudatus saab jõustuda päev pärast selle avaldamist.

Aktsiisilangetus ei mõjuta õlut, veini ega teisi jooke, mille alkoholisisaldus on alla 22 protsendi.

Eesti parlament kiitis 13. juunil heaks eelnõu, millega langetatakse 1. juulist õlle, siidri ja kange alkoholi aktsiisimäärasid 25 protsenti.

Läti peaminister: alkoholiaktsiisi võidakse langetada juba augustis

Läti parlamendi otsus langetada alkoholiaktsiisi võib jõustuda juba augustis, ütles peaminister varem teleusutluses.

Krišjanis Karinš märkis, et see on vastusamm Eesti valitsuse poliitikale, kuid suve tõttu ei saa otsuse jõustamiseks vajalike seadusmuudatuste tegemine olema lihtne.

"Rääkisin eile Eesti peaministri Jüri Ratasega, arutasime kiire aktsiisilangetamise küsimust, kuid üksikasjalikumalt räägime sellest neljapäeval ja reedel, kui ma Eesti ametivennaga Brüsselis kokku saan," ütles Karinš.

Keskkonnakaitse ja regionaalarengu minister Juris Puce ütles ajakirjanikele pärast iganädalast valitsuse istungit esmaspäeval, et tema ministeerium loob probleemile oma lahenduse.

Varem on Läti peaminister öelnud, et Eesti rikkus Lätiga sõlmitud aktsiisikokkulepet ja alustas "sõda", mispärast ei jää Lätil muud üle, kui vastata omapoolse vastava alkoholiaktsiisi langetamisega.

Karinš meenutas, et Eesti ja Läti sõlmisid mõni aasta tagasi kokkuleppe, et Läti tõstab aktsiisi ja jõuab Eesti tasemele järele. Läti lubas teha seda järk-järgult, et vältida salaviina hulga suurenemist.

"Meie üllatuseks otsustas Eesti valitsus ja parlament seda kokkulepet rikkuda. Nad kavatsevad järsult langetada aktsiisi," ütles Karinš.

Ta märkis, et see seab Läti väga ebamugavasse olukorda, millele riik on sunnitud vastama "täiesti oma tahte vastaselt".

"Ma ei taha mingil juhul Eestiga aktsiisisõda, kuid kui eestlased rikuvad kokkulepet ja alustavad meie vastu sõda, ei jää meil muud üle, kui vastata omapoolse aktsiisi langetamisega," ütles valitsusjuht.

Tema sõnutsi tähendab see samm Läti jaoks "naasmist umbes eelmise aasta tasemele".

Läti loodab, et eestlastega suudetakse kõnelustel lahendus leida, kuid seni pole see õnnestunud, ütles Karinš.

Tänavu märtsis tõsteti Lätis kange alkoholi aktsiis Leedu tasemele, mis Eesti omale sellegipoolest alla jäi. Eesti parlament kiitis 13. juunil heaks eelnõu, millega langetatakse kange alkoholi aktsiisimäärasid 1. juulist 25 protsenti.