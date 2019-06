Läti alkotootjad: Eesti aktsiisilangetus viib eelarvest 25 miljonit

Alkoholiaktsiis ja käibemaks moodustasid 2018. aastal Läti eelarvetuludes kokku 391 miljonit eurot. Kuna Eesti valitsus otsustas langetada õlle, siidri ja kange alkoholi aktsiisi 25 protsendi võrra, siis kaotab Läti eelarve alkoholitööstuse liidu hinnangul tänavu 25 miljonit eurot ja 2020. aastal juba 46 miljonit eurot.

Kui Läti langetaks sarnaselt Eestiga alkoholiaktsiisi 25 protsendi võrra, siis võib Läti liidu hinnangul seeläbi päästa umbkaudu 75 protsenti oma praegusest piiriülestest kaubandustest Eestiga ja võimalusel arendada ka piiriülest kaubandust Leeduga. Ühtlasi kasvaks alkoholitootjate hinnangul aktsiisi langetamisega ka seadusliku alkoholi müük 5 protsendi võrra.

Nii võivad alkoholitööstuse liidu arvutusel 2019. aastal alkoholikaubandusest saadud aktsiisi- ja käibemaksutulud ulatuda 385 miljoni euroni, mis oleks küll 6 miljoni euro võrra väiksem kui mullu, kuid riigieelarvele tekitatud kahju oleks liidu teatel siiski palju väiksem.

Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja Isamaa fraktsiooni poolt algatatud eelnõu, mille alusel langeb alates 1. juulist õlle, siidri ja kange alkoholi aktsiis 25 protsenti, läbis esmaspäeval riigikogu täiskogus esimese lugemise.

Eelnõu seletuskirjas märgitakse, et alkoholi aktsiisimäärade langetamise eesmärk on anda võimalus ettevõtjatele vähendada alkoholi hindasid aktsiisimäära vähendamise arvelt, et ohjata 2015. aastast hoogustunud alkoholi piirikaubandust Läti suunalt.

Valitsuskoalitsiooni hinnangul võivad alkoholi odavnemise tulemusena väheneda alkoholi Lätist soetamise kogused ja kasvada Eestist, sealhulgas põhjapiiril, ostetud alkoholi kogused.