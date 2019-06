Kuurordid panustavad mudavanni raviomaduste uurimisse

Kuurortravikeskused on hakanud panustama teaduslikesse uuringutesse, et tõendada näiteks mudavanni raviomadusi. Sellega loodavad sanatooriumid saada võrdväärseteks partneriteks Eesti tervishoiusüsteemis.

Tartumaa ettevõtjal Margusel on tulenevalt oma tööst luu-lihaskonna valud, mis on tänapäevale iseloomulik diagnoos, mis tingitud istuvast ja sundasendeid nõudvast tööst, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Luu-lihaskonnahaigused on tänapäeval ikkagi ühed juhtivad töövõimetuse põhjustajad," kinnitas Tallinna ülikooli Haapsalu kolledži teadur Varje-Riin Tuulik-Leisi.

Selle asemel, et inimesed tegeleksid haigusest põhjustatud tagajärgedega, otsivad Tallinna ülikooli Haapsalu kolledži terviseedenduse ja rehabilitatsiooni kompententsikeskuses uurijad viise, kuidas luu-lihaskonna valusid ennetada ja varajases staadiumis leevendada. Üks võimalus selleks on erinevad kuumad vannid kuurortravikeskustes, spaades, aga ka kodus.

"Kasutada seda võimalust lisaks teistele tänapäevastele ravi- ja taastusravi meetodidele või siis ennetava, profülaktilise ravina," märkis Tuulik-Leisi.

Kuurortkeskustes on niigi teatud, et muda- ja mineraalvee vannid on tervisele kasulikud, nüüd otsitakse sellele teadusliku kinnitust. Värska Sanatooriumis lõppeski just üks sellekohane ulatuslik teadusuuring, mis näitas valu olulist vähenemist peale soojade vannide protseduure.

Kuurortide huvi selliseid uuringuid tehes on saada osaks Eesti tervishoiusüsteemist.

"Esiteks, ta võiks olla tervishoiusüsteemis väga konkreetselt ja täpselt ära määratletud, et me oleme üks osa, kes tegeleb ennetusraviga. Teisest küljest, mingit otsa pidi oleme ka taastusravi üks alaliikidest. Need on poliitilised otsused, mida me soovime saada," rääkis Värska Sanatooriumi juhataja Vello Saar.