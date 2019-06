Prantsusmaa keelab Amazonil ja luksusbrändidel hävitada müümata kaupu

Peaminister Edouard Philippe ütles, et mittetoidukaupade -- nagu rõivaste, elektririistade, hügieenitarvete ja kosmeetika -- hävitamise keeld jõustub nelja aasta jooksul.

Möödunud kuul toimunud Euroopa Parlamendi valimistel saatis suur edu rohelisi erakondi, sealhulgas Prantsusmaal, kus nad tulid 13,5 protsendise toetusega kolmandaks.

Prantsuse peaministri büroo andmeil visatakse igal aastal ära 650 miljoni euro eest uusi tarbekaupu ehk viis korda rohkem kui samu kaupu annetatakse.

Meetmed kohustavad andma kaubad üle taaskasutuseks või ümbertöötlemiseks.

"See on šokeeriv raiskamine, see on šokeeriv tervele mõistusele. See on skandaalne," lausus Pariisi allahinnatud kaupade poes kõnelnud Philippe.

Meetmed on osa majandusteemalisest eelnõust, mida valitsus 1. juulil arutab. See jõustub ajavahemikus 2021-2023.

Prantsuse keskkonna nooremminister Brune Poirson lubas jaanuaris seadust jäätmete vastu, kui televisioon oli näidanud dokfilmi sellest, kuidas Amazon hävitab miljoneid tagastatud tooteid.

Varjatud kaameraga üles võetud dokfilmis näidati, kuidas konteineritäied müümata või tagastatud kaupa Amazoni laost hävitamisele saadeti.

Möödunud aastal põhjustas furoori Briti moefirma Burberry, mis tunnistas, et on põletanud igal aastal müümata jäänud riideid, aksessuaare ja parfüüme 35,5 miljoni euro eest, et takistada nende odavmüüki.

Eesmärk oli säilitada brändi eksklusiivsus ja seda ümbritsev luksuslikkuse müsteerium. Hiljem selgus, et taoline praktika on selles tööstuses tavaline.

Prantsuse peaministri büroo sõnul rakendatakse luksuskaupade sektori suhtes eraldi reegleid. Erandid tehakse toodetele, mis ei ole enam kasutuskõlblikud või ületanud kehtivusaja.

President Emmanuel Macron on püüdnud endast luua rohelise liikumise sõbra kuvandit, seda eriti kliimamuutuste vastu võitlemise osas.

Kuid tema maine sai kahjustatud, kui Macroni poolt keskkonnaministriks nimetatud tuntud aktivist Nicolas Hulot mullu augustis tagasi astus, öeldes, et tema kolleegid ei tee piisavalt kliimamuutuste vastu võitlemisel.