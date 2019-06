Majandusminister Taavi Aasa hinnangul on uutest võimalikest trammiliinidest perspektiivikaim suund Rae ja ei saa välistada, et see on üks Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi projektidest.

Aas ütles Vikerraadio saates "Uudis+", kus jutuks oli probleemid ühistranspordiühenduses Tallinna ja selle lähivaldade vahel, et ühendused sõltuvad ühistranspordikeskustest, aga ka omavalitsuste ja Tallinna linna koostööst.

"Hea koostöö on Rae vallaga, kes on huvitatud trammiliiklusest sellel suunal. Arvan, et kui rääkida üldse trammiperspektiivist, siis Tallinna linnal endal on plaan tuua tramm sadamasse, aga järgnevatest projektidest pean ma Rae suunda kõige perspektiivikamaks, sest seal on tagatud, et tramm on täidetud mõlemas suunas nii õhtul kui hommikul," selgitas ta.

Aasa sõnul oleks praegu mingite kuupäevade välja käimine spekulatsioon ja tasuvusuuringud käivad ka teistel suundadel. Rae trammiliini peab Aas aga kõige tasuvamaks.

"Ma ei välistaks, et see võib olla üks EL-i järgmise eelarveperioodi projektidest," ütles ta Rae trammiliini kohta. "Sest kõik see, mis on seotud keskkonnasõbralike liikumisviisidega, on üks prioriteete ka EL-i tasandil."

Seepärast usub majandusminister, et trammiliini rajamine on üks kõige tõenäolisemaid valdkondi, kuhu rahastus antakse.

Mullu sügisel ütles Rae abivallavanem Priit Põldmäe ERR-ile, et vald sooviks viia trammitee läbi nelja kiiresti areneva keskuse: Peetri, Järveküla, Assaku ja Jüri.

Rae valla andmetel käib umbes 70 protsenti nende elanikest tööl Tallinna kesklinnas.

EL-i järgmine eelarveperiood on aastatel 2027-2034.