Pärast seda, kui juuni alguses kukkus läbi Tallinna Linnatranspordi AS-i hange uue kaheksa trammi ostuks, selgus lisaks, et lähiaastatel ei jõuta valmis ka trammiteed Ülemistelt Vanasadamani. Raha trammitee ehitamiseks on alles plaanis taotleda ning see võiks valmida 2024. aastaks.

Rail Baltic Eesti koordinaator Kristjan Kaunissaare ütles reedel ERR-ile, et praegu on olemas raha selle jaoks, et Vanasadama trammiliini projekteerida.

"Seda raha, et seda valmis ehitada, praegu ei ole. Meil on kindlasti plaanis raha taotlema hakata järgmistest Euroopa ühendamise rahastamise taotlusvoorudest Rail Balticu egiidi all," ütles ta.

Harjumaa ja Tallinna piirkonnas kolm Euroopa transpordi põhivõrku kuuluvat objekti: Vanasadam, tulevane Rail Balticu terminal Ülemistes ja Tallinna lennujaam.

"Selle (Vanasadama) ühenduse väljaehitamine on kindlasti abikõlbulik ja järgmisest taotlusvoorudest me tahame neid vahendeid küsida. Me näeme, et Vanasadama ja Rail Balticu vaheline liiklus kindlasti kasvatab mingil määral Rail Balticu kasutajate arvu, kui sinna on lihtsam ligi pääseda," selgitas Kaunissaare.

Siiani pole Kaunissaare sõnul olnud ühtegi taotlusvooru olnud, kus oleks saanud Vanasadama ühenduse jaoks toetust taotleda. Enne aga tuleb trammitee valmis projekteerida.

"Kavas on rääkida läbi Tallinna kommunaalametiga, kuidas me edasi läheme ja kui kaua võiks projekteerimine aega võtta. Kui me võtame paralleeliks Tallinna trammiteede rekonstrueerimise, siis seal läks ehitulubadeni jõudmine poolteist aastat. Praegu ei oska öelda, kas see võtab rohkem või vähem," märkis Kaunissaare.

"Kui selleks on raha olemas, sis on teoreetiliselt võimalik, et (trammitee) on valmis 2024. aastaks. Järgmises Euroopa Liidu rahastusperioodis jätkuvad ka ühtekuuluvusfondi ja Euroopa regionaalarengu fondi vahendid, mille raha saab samuti Eesti kasutada selliste objektide jaoks. Ühistransport ja elektritransport on (Euroopa Liidus) jätkuvalt prioriteedid. Variante, kust trammiteede rahastust küsida, on suhteliselt palju," selgitas Kaunissaare.

Tänavu veebruaris valmis uuring Ülemiste reisiterminali ja Vanasadama ühendamisest trammiliiniga. Uuringu järgi läheks see maksma umbes 26 milojonit eurot ning analüüsi järgi oleks uus trammikoridor võimalik avada 2023. aasta lõpuks.