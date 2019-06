Kaheksa uue trammi soetamise hange kukkus läbi

Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) kuulutas lõppenuks rahvusvahelise riigihanke kaheksa uue trammi ostmiseks, sest ainsana hankel osalenud ja varem Tallinnale uusi tramme tarninud Hispaania ettevõtte pakkumus ei vastanud kehtestatud tingimustele ning tulemust ei andnud ka otseläbirääkimised.

TLT soovis kolme aasta jooksul hankida kaheksa uut trammi, mis taganuks ettevõttele võimekuse asuda tulevikus teenindama ka võimalikke uusi trammiliine. Hankele laekus üks pakkumus Hispaania ettevõttelt Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), mis ei vastanud riigihankes kehtestatud tingimustele. CAF on ettevõte, kelle 20 trammi on Tallinnas kasutuses ka täna.

TLT juhatuse esimehe Deniss Boroditši sõnul alustati hanke lõpule viimiseks ka otseläbirääkimisi, kuid kuna hankel osalenud ettevõte ei soovinud pakkumust muuta, tuli vastavalt riigihangete seadusele hange lõpetada. Samas otsustas TLT alustada lähiajal uut riigihanget, mis viiakse läbi 2019. aasta teises pooles.

"Trammitootjatel on täna väga kiired ajad ja tootmismahud pikaks ajaks planeeritud," selgitas Boroditš, kelle sõnul on kaheksa erirööpmelaiusega trammi, mis tuleks üle anda kahel erineval aastal tootjatele ilmselt sedavõrd tülikas, et loobuti hankel osalemisest.

"Hetkel kaalume kuidas muuta tarnetingimusi või tellitavate trammide arvu, et uus hange muutuks tootjatele atraktiivsemaks. Kindlasti ei loobu ettevõte uues hankes tingimustest, mis tagavad trammide mõistliku elutsükli kulu ja operatiivse tehnilise teenindamise."

Praegu kuuluvad TLT trammiparki 20 uut CAF trammi, 6 uut retrotrammi ja 44 täielikult kaasajastatud KT-tüüpi trammi. TLT teenindab pealinnas 520 bussi, 70 trammi ja 51 trolliga aastas kokku rohkem kui 140 miljonit sõitjat. Trammiga sõidab neist hinnanguliselt 20 miljonit.