Šveitsi kohus karistas Venemaal karujahil käinud kõrget politseiametnikku

Šveitsi föderaalne kriminaalkohus mõistis kriminaalpolitsei (BKP) kunagise Venemaa-eksperdist agendi süüdi meelehea vastu võtmises. Täpsemalt tõi mehele süüdimõistva otsuse ja rahatrahvi kaasa see, et Venemaa võimuesindajad kutsusid ta Kamtšatka poolsaarele karujahile ja et ta võttis selle kutse vastu.