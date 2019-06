Miks peaks olukorras, kus euroraha jääb vähemaks, selle jagamisega tegelema ühest otsast Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ja teiselt poolt Kredex? Või miks ei võiks majandusministeeriumi transpordivaldkonnaga tegelevad allasutused oma leivatükki ühes kapis hoida? Riigihalduse minister Jaak Aab ütleb, et võiks, ning ettevalmistused mitmes ministeeriumis juba käivadki.

"Siin tuleb ju leida tasakaal selle vahel, et teenused kindlasti ei läheks inimestele, ettevõtjatele, kohalike omvalitsustele halvemaks ja samas me suudaksime ära teha selle väiksema ressursiga ehk siis efektiivsemalt," sõnastas Aab eesmärgi.

Aabi sõnul soovib ta ametite ja asutuste ühendamise teema viia valitsusse aruteludeks hiljemalt juulis ja pärast seda peaks tulema juba selgemad kavad. Teisalt on selline koondumine vaid osa riigireformist kui tervikust - eesmärk on tõhus, hästi juhitud ja inimsõbralik riik.

Riigireformi tagant utsitav ettevõtjate loodud Riigireformi Sihtasutuse nõukogu liige Raivo Vare ütleb, et suurimaks probleemiks, mida tuleks otsast lahendama hakata, on ülereguleerimine.

"See bürokraatia vohamine, mis omakorda on tingitud regulatsioonide vohamisest - kui on säte, siis on ka funktsioon ja kui on ka funktsioon, siis on ka inimene, kes seda peab täitma ja kui on inimene, siis peab olema veel keegi, kes seda kontrollib, kuidas seda täidetakse - ja ongi ring sulgunud. See saatanaring tuleks kuidagi ära katkestada," ütles Vare.

Vare sõnul peab lõppema uhkuse tundmine selle üle, et igal aastal võetakse vastu mitusada seadust või seaduseparandust ja vaatama, kuidas normide tootmist vähendada. Praeguse valitsuse suhtes on ta optimistlik - nende sihtasutuse 67 ettepanekust 22 jõudsid ka koalitsioonileppesse.

Endine reformierakondlane ja riigihalduse minister, praegune tööandjate keskliidu tegevjuht Arto Aas ütleb, et kuna riigil on raha vähem, siis loodetavasti on valitsusel jõudu võtta selge suund efektiivsemale majandamisele.

"Konkreetseid tegusid ootaks ikka nii, et tulemus oleks väiksem bürokraatia, vähem riigipalgalisi, vähem halduskoormust, seadusi, vähem isegi asutusi. Selliseid konkreetseid samme oleks minu arvates vaja, et saaks hinnata, et kuidas valitsus hakkama saab," ütles Aas.

Minister Aab ütleb, et konkreetseid samme tuleb lisaks ametiasutuste koondamisele veel, kuid lisab ka, et riigi parema toimimise poole liikumine on pidev protsess, mis ilmselt kunagi ei lõpe.