Õppuse stsenaariumi järgi toimub Kotka tuletorni lähistel Soome merepääste vastutusalas kalalaeva ja lõbusõidulaeva kokkupõrge. Lõbusõidulaev upub kokkupõrke tagajärjel ja inimesed vajavad veest kiiret päästmist. Helsingi merepääste allkeskus alustab päästeoperatsiooni ning kaasab lahendamisse ka lähimad naaberriigid, teatas PPA.

"Merepääste- ja reostustõrjealane koostöö naaberriikidega on meie jaoks väga tähtis. Õppused on küll iga-aastased, aga alati on midagi uut õppida. Kindlasti on selline ühine harjutamine oluline, et õnnetuste korral oleks meie koostöö sujuvam ning me mõistaksime, kuidas meie naabrite otsingu- ja päästetöö on korraldatud," sõnas PPA laevastiku juht Kaupo Läänerand.

Õppusele on kaasatud Eesti, Soome ja Venemaa patrull-laevad ja kopterid ning osalevate riikide merepäästekeskused. Sündmuse lahendamist juhib Helsingi merepääste allkeskus (MRSC Helsinki).

Eesti poolelt osalevad õppusel Merevalvekeskus, PPA laevastiku multifunktsionaalne reostustõrjelaev Kindral Kurvits ja PPA lennusalga kopter.

Kolmepoolse merepäästeõppuse korraldab sel aastal Soome piirivalve.