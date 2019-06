Valdo Kalm: ummikute asemel sujuv liiklus ja puhtam linnaõhk

Tallinn on tõusnud Läänemere piirkonna üheks suurimaks turismi ja kaubatransiidi keskuseks. Kuid kõige hea juures tähendab see täna linnakodanikule ja ka meie külalistele kindlatel kellaaegadel liikluses suuri probleeme. Tallinna Sadam on koostöös laevafirmadega suunanud osa seni kesklinna Vanasadamas sildunud ro-ro laevu ja kaupa Muugale, kuid jätkuvalt on ka Vanasadam suureks transiitliikluse sõlmpunktiks.

Vanasadama kui Tallinna olulisema väravaga, mida läbib igal aastal üle kümne miljoni inimese ja 1,8 miljoni sõiduki, puudub endiselt tänapäevane ühendus nii kesklinna kui äsja laienenud Tallinna ringteega. Nii merereisija, kaubavedaja kui ka linnakodaniku vaatekohast on kindlasti eelistatum suurema läbilaskevõimega lahendus, so spetsialistide poolt pakutud ristmikel laiemat ja pudelikaelu vältiv Reidi tee.

"Ummikuid ei häiri ju pelgalt autojuhte. Häiritud on ka iga jalakäija, jalgratturi ja rulataja elu."

Reidi tee peamine eesmärk on leevendada nii tava- kui transiitliikluse koormat Tallinna kesklinnas. Ning ummikuid ei häiri ju pelgalt autojuhte. Häiritud on ka iga jalakäija, jalgratturi ja rulataja elu – ummikus või foori taga tossavad autod saastavad linnaõhku ja seeläbi meid ümbritsevat keskkonda.

Loomulikult tuleb iga sarnase magistraali või suurema taristuobjekti rajamisel leida optimaalne tasakaal linnalise- ja majandusarengu ning elukeskkonna vahel. Ja tegelikult seda on ka kogu projekti vältel silmas peetud, ka algses projektlahenduses.

Reidi tee on kavandatud selliselt, et linnas luua võimalikult sujuv ning tänapäevane lahendus, mis saavutaks eelmainitud tasakaalu. Jah, see nõuab kompromisse, ent selliste kompromissideta me edasi ei liigu.

Pikemaaegsed liiklejad ilmselt mäletavad veel aega, kui Tallinnas polnud nn Tammsaare tee läbimurret Järvevana teele. Värskemalt on meeles Järvevana tee laiendus või Haabersti viadukt – praeguse liiklusintensiivsusega ei kujutaks me endale Tallinna nendeta ettegi.

Küll aga sooviksime me kõik kujutada ette puhtamat linnakeskkonda, kus Jõe, Pronksi ja Tuukri tänavatel ei pea enam mitu korda päevas sadade ummikus tossutavate autodega silmitsi seisma.

Olen veendunud, et Reidi tee valmides saavad selle ümbruses mugavalt liigelda nii vankriga lapsevanemad, koeraomanikud oma neljajalgsete sõpradega kui ka harrastussportlased.

ERR.ee võtab arvamusartikleid ja lugejakirju vastu aadressil arvamus@err.ee. Õigus otsustada artikli või lugejakirja avaldamise üle on toimetusel. Artikli kommentaariumist eemaldatakse autori isikut ründavad ja/või teemavälised, ropud, libainfot sisaldavad jmt kommentaarid.