Reidi tee võib siiski tulla algse laiusega

Postimees meenutab, et teema tõi avalikkuse ette äsja ametisse astunud Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat, kes tuli eelmisel nädalal välja soovitusega Reidi tee ehitusel korraks aeg maha võtta ning kaaluda ühe sõiduraja lisamist.

Liinati avaldusele järgnes linnavalitsuse ajalehe Pealinn selle nädala numbris artikkel, kus tutvustati Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste äsjast avastust, et kui tee on ühest kohast kitsam, siis mahub sealt läbi vähem autosid kui mujalt.

Kommunaalameti juhataja asetäitja Reio Vesialliku sõnul on praegu Reidi tee projekti muutmisest siiski ennatlik rääkida, kuid ta tunnistas, et vaadatakse läbi kõik laekunud ettepanekud ja nende põhjalt valmistatakse linnapeale vastavad materjalid.

Kui otsustatakse projekti muuta, siis ei tohiks see Reidi tee valmimistähtaega muuta, sest need kohad, kus tee kitsamaks tehti, on projekteeritud arvestusega, et seal oleks vajadusel võimalik teed ilma suuremate probleemideta laiendada.