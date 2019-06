Kadrioru Poska tänavat ootab põhjalik ümberehitus

Kadrioru elanikud said Tallinna kesklinna valitsuselt info eesootavate teetööde kohta ja kutse 13. juunil toimuvale eskiisprojekti tuvustusele. Linn on juba alustanud projekteerimist.

Kesklinna vanem Vladimir Svet ütles ERR-ile, et remondi ajaks täiesti kinni Poska tänavat panna ei saa, sest tuleb tagada elanike ligipääs ning ka prügiautod peavad prügikonteinerite juurde pääsema.

"Peame arvestama ka sellega, et käib pingeline Reidi tee ehitus," sõnas ta. "Meil ei ole täpseid kuupäevi teada, millal tööd hakkavad, ja mõistagi proovime teha nii, et ehitusprotsess oleks elanikele võimalikult vähe häiriv ning mõjutaks võimalikult vähe linna ja liiklust ning neid, kes Kadriorgu jalutama tulevad."

Sveti sõnul on tegemist kapitaalremondiga, kus uuendatakse asfalti ja ka kõiki kommunikatsioone, millest tähtsaim osa on sadeveekanalisatsioon. Lisaks tahab linn sinna rajada jalgrattatee, aga pole veel paika pandud, milline see tuleb.

Nii täpsed kuupäevad kui töö etapid alles selguvad.