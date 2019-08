Esmaspäevast on suletud Ehitajate tee lõik Männiliiva tee ja Turu platsi vahel ehk tee Nõmme mäel. Seal algasid suusatunneli ehitustööd. Nõmme keskusest turule siiski pääseb.

Kui eelmise nädala algul muule liiklusele suletud teelt lasti veel bussid läbi, siis alates esmaspäevast kuni kuni 25. augustini on tee suletud ka bussiliiklusele, mis suunatakse ümbersõidule.

Alates 5. augustist kuni septembrini on Tallinnas suletud Lennujaama tee laiendustöödeks lõigus Tartu maanteest kuni Lennujaama tee 7 sissepääsuteeni.

Teelõiku pikkusega umbes 270 meetrit hakatati laiendama selle läbilaskevõime tõstmiseks. rekonstrueerimistööde lõpetamise tähtaeg on septembri lõpp.

Reidi tee ehituse tõttu on Tallinnas Narva maanteel Russalka monumendi ja kaubanduskeskuse Must Luik vahelisel alal alates esmaspäeva varahommikust avatud mõlemas suunas ainult üks sõidurada. Seda ka hommikuse ja õhtuse tipptunni ajal. Betoneerimistööd kestavad umbes nädala. Seal ei ole ka võimalik ajutisi sõiduradu avada tee külgedele, sest Narva maantee merepoolne ala on muinsuskaitse all ja Kadrioru pargi pool asuv ala on looduskaitse all.

Esmaspäeval algasid Nõmme linnaosas Rohula tänava lõigus Pärnu maantee ja Pilliroo tänava vahel sõidutee teekatte asfalteerimistööd. Kuna Rohula tänav on tiheda liiklusega, siis pole võimalik remonttöid teha päevasel ajal ilma liiklejaid segamata ja töötegijaid ohtu seadmata. Töödega alustatakse esmaspäeva öösel vastu teisipäeva ja need kestavad neljapäevani.

Kolmapäeval alustatakse Nõmmel Valdeku tänava Pärnu maantee ja Vabaduse puiestee vahelise lõigu rekonstrueerimistöödega, mistõttu suletakse tänav tavaliiklusele.Rekonstrueeritava tänava pikkus on 870 meetrit. Tööde mahus rekonstrueeritakse ka Õie tänava Valdeku tänava ja Raudtee tänava vaheline lõik, mille pikkus on ligi 120 meetrit. Tööde eesmärk on Valdeku tänaval tänavaruumi ümberkujundamine tagamaks kõikidele liiklejatele ohutumad ja mugavamad liikumisvõimalused, teatas linnavalitsus.

Lisaks käivad juuli lõpust ehitustööd Tallinna–Rannamõisa–Kloogaranna tee kilomeetritel 2,6–4,1, kus senine 1+1 maantee ehitatakse neljarajaliseks. Ehitustööd kestavad lõigul vähemalt pool aastat.