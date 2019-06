Venemaal puhkes skandaal seoses tuntud uuriva ajakirjaniku, väljaande Meduza töötaja Ivan Golunovi kinnipidamisega. Uurijate väitel tegeles Golunov narkokaubandusega, enamik ajakirjaniku ametivendadest aga arvavad, et tegemist on kättemaksuga Golunovi teravate tekstide eest.

Juba varahommikul hakkasid ajakirjanikud kogunema Moskva Nikulinski kohtumaja juures. Laupäeval lõppesid 48 kaheksa tundi, milleks politseinikel on õigus kodanikku süüdistusi esitamata kinni pidada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Oodati, et laupäeval esitatakse süüdistus ja kohus määrab Golunovi uurimise lõpuni vahi alla. Kuid Golunovi kaitseks astusid välja paljud tema kolleegid. Mõned tuntud peatoimetajad lubasid tema eest vastutada.

"Võtsime tema eest vastutuse, et ta ei peaks tingimata vahi all viibima," ütles "Novaja gazeta" peatoimetaja, Vene siseministeeriumi ühiskondliku nõukogu liige Dmitri Muratov.

Venemaa ajakirjanikud ühinesid oma kollegi kaitseks.

"Meduza" internetiportaali direktor Galina Timtšenko ütles, et ajakirjanikud kujutavad hästi ette, mis uurimiste eest Golunovi taga kiusatakse.

"Võib-olla ajakirjanike ühendus sai aru, et kui tuldi Ivani järele, siis võivad ka tulla igaühe järele. Just sellepärast olen kollegidele väga tänulik, sest me pole kunagi näinud sellist toetust, sellist ühendust ja sellist armastust," lausus ta.

Päeval selgus, et kahe päeva jooksul, mil ajakirjanik politsei käes oli, sai ta vigastada. Advokaatide survel saatis uurija Golunovi haiglasse uuringutele. Seal selgus, et Golunovil kahtlustatakse ajupõrutust ja kahe ribi murdmist. Muide, selles loos on veel kannatajad peale Golunovi.

"Esiteks Ivan Golunov, kes on praegu politseijaoskonnas. Teiseks ajakirjanike ühendus, mis tunneb ennast nüüd palju rohkem ohustatuna. Ja kolmas kannatanu on Vladimir Vladimirovitš Putin oma majandusfoorumiga, mille eile kõik unustasid," sõnas Ivan Golunovi sõber, Carnegie.ru peatoimetaja Aleksandr Baunov.

Paljud neist, kes tulid laupäeval kohtumaja juurde, on kindlad, et tegelik põhjus kriminaalasja algatamiseks ei ole narkokaubandus, vaid Golunovi uurimine niinimetatud kalmistute maffia teemal. Golunovi tekstist selgus, et matuseteenuste turgu Moskvas kontrollib kriminaalide ja linaametnike allianss.