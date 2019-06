Kreml teatas teisipäeval, et jälgib hoolikalt ajakirjanik Ivan Golunovi juhtumit ja tunnistas, et see tekitab "hulgaliselt küsimusi".

President Vladimir Putini kõneisik Dmitri Peskov kaitses õiguskaitsesüsteemi üldiselt, öeldes, et inimesed teevad eri juhtumite puhul vigu.

"Jälgime tähelepanelikult selle juhtumi arengut," ütles Peskov ajakirjanikele. "See konkreetne juhtum on tekitanud hulgaliselt küsimusi."

Vaatlejate hinnangul on Golunovi juhtum pannud Kremli ebamugavasse olukorda, sundides võime asuma kas õiguskaitseorganite või ajakirjaniku toetajate poolele.

Väljaande Meduza ajakirjanik Ivan Golunov peeti Moskvas politsei poolt kinni möödunud nädala neljapäeval. Teda süüdistati katses müüa suurt kogust narkootilist ainet. Politseinike väitel leiti Golunovi kodust narkootilist ainet ja kaal.

Mees ise, tema tööandja ning suurem osa Venemaa sõltumatust meediast peab süüdistusi fabritseerituteks. Märkimisväärne oli see, et korruptsioonijuhtumeid kajastanud Golunov oli parajasti tegemas lugu korruptsioonist Moskvas ehk nn kalmistute maffiast, mis väidetavalt puudutab osaliselt ka üht Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) kindralpolkovnikut ja tema abi.

Kohe pärast Golunovi kinnipidamist puhkes Venemaa sõltumatus meedias torm ning Moskva politseihoone juurde kogunes ka võime trotsivaid piketeerijaid. Protestimeeleolu suurendasid ka teated, et Golunovi vastu on kinnipidamise ajal ka vägivalda tarvitatud.

Laupäeval tegi Moskva Nikulinski kohus otsuse, mille kohaselt pääses Golunov eeluurimisvanglast koduaresti. Koduaresti mõistis kohus Golunovi esialgu kaheks kuuks.

Ka kohtusaalis kinnitas Golunov oma süütust. "Ma pole kunagi tarvitanud narkootikume, ma ei ole milleski süüdi ning olen valmis tegema koostööd juurdlusega, kui see peab kinni ausatest mängureeglitest," rääkis ta.

Seda, et Golunovi organismist ei leitud jälgi narkootikumidest, kinnitas riigitelevisioonis Dmitri Kisseljovi saates isegi ametliku toksikoloogialabori narkoloog Jevgeni Brjun.

Kolm Vene ajalehte tegid ühisavalduse ajakirjanik Golunovi toetuseks

Venemaa kolm juhtivat majanduslehte Vedomosti, Kommersant ja RBK ilmusid esmaspäeval samasuguste esikülgedega, kus avaldati toetust võimude poolt sihikule võetud ajakirjanikule Ivan Golunovile. Peale avalduse "Me oleme Ivan Golunov" ei olnud lehtede esikülgedel mingit muud sisu.

Tegemist on nimetatud väljaannete ajaloos esimese korraga, mil esikülge kasutatakse ühisavalduse tegemiseks, vahendasid venekeelne BBC ja Meduza.

"Me tervitame kohtu valikut, mis on Ivan Golunovi puhul adekvaatsem meede kui kinnihoidmine eeluurimisvanglas," kirjutatakse ühisavalduses. "Samal ajal ei pea me uurijate poolt Ivan Golunovi süü kohta esitatud tõendeid veenvateks ning tema kinnipidamise asjaolud tekitavad suure kahtluse, et menetlust läbi viies on rikutud seadust."

"Me ei välista, et Golunovi kinni pidamine ja sellele järgnenud arest on seotud tema tööalase tegevusega," seisab pöördumises. "Me nõuame detailset kontrolli, kas Ivan Golunovi kinnipidamisega seotud siseministeeriumi haldusala töötajate tegevus vastas seadustele, ja nõuame, et selle kontrolli tulemustest antaks teada ka meediale."

"Me leiame, et nende nõudmiste täitmine pole põhimõtteliselt tähtis mitte ainult Venemaa ajakirjanike kogukonnale, vaid kogu Venemaa ühiskonnale tervikuna. Me nõuame, et seadust täidetaks kõigi poolt ja kõigi suhtes," rõhutavad ajalehed.