Esimesena tuli oma plakatiga Moskva politsei peakorteri juurde tuntud ajakirjanik Ilja Azar, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ta ei usu politsei versiooni, mille järgi tegeles Meduza ajakirjanik Ivan Golunov narkokaubandusega. Golunovi kinnipidamise põhjused on tema sõnul hoopis teised.

"Ivan Golunov on üks parimatestuurivatest ajakirjanikest Venemaal. Ta tegeleb tõsiste teemadega, näiteks korruptsiooniga Moskva linnavalitsuses, kuid mitte ainult sellega.Räägiti, et ta uuris midagi, mis oli seotud Vene õiguskaitseorganitega. Nii et need võivad olla seotud asjad. Ja teda ähvardati," selgitas Azar.

Päeva keskel politsei peakorteri juures kogunes paarkümmend inimest - peaaegu kõik ajakirjanikud.

"Võib ainult unistada, et siin ajakirjanike kõrval seisaksid ka kodanikud, kes saaksid aru, et rünnak uuviva ajakirjaniku vastu on rünnak nende endi vastu, nende julgeoleku ja nende õiguste vastu. Kui tegemist oleks Prahaga, seisaks siin kohe praegu 50-60 000 inimest, õhtuks oleks juba 100 000. Siin aga ei tasu seda oodata, aga see ei tähenda,et me ei pea tegema seda, mida saame teha," kommenteeris kodanikuaktivist Viktor Šenderovits.

Kohe pärast vestlust telekaamera ees hakkas politsei piketeerijad kinni pidama. Esimesena sattus kongi Ilja Azar, tema järel Viktor Šenderovitš. Politseinikud süüdistasid neid seaduse rikkumises, mille järgi üksikute piketeerijate vahel peab olema vähemalt viiskümmend meetrit ruumi. Kokku peeti kinni kümmekond protestijat ja nad viidi kohalikku politsejaoskonda, kuid tunni pärast lasti vabaks süüdistust esitamata.

Meduza ajakirjanikku ootab laupäeval kohtuistung, kus uurija esitab taoluse ajakirjaniku areteerimisesks ja vahi all pidamiseks.