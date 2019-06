"Pärast kohtulikke, bioloogilisi, näpujälgede ja genetiilisi analüüse tehti otsus lõpetada Golunovi vastu algatatud menetlus teda kuriteoga sidunud tõendite puudumise tõttu. Ta vabastatakse täna koduarestist, süüdistustest on loobutud," ütles Vladimir Kolokoltsev.

Ta lisas, et Golunovi eelmisel nädalal kinni pidanud politseinikud on uurimise all ja nende volitused peatatud.

Kolokoltsevi sõnul palub ta president Vladimir Putinil vabastada Golunovi kaasuse tõttu ametist kaks kõrget politseiametnikku, kelleks on Lääne-Moskva politsei juht kindral Andrei Putškov ning Moskva politsei uimastikontrolli osakonna juht kindral Juri Devjatkin.

"Usun, et hoolimata ühegi kodaniku erialastest tegevustest tuleks tema õigusi alati kaitsta," lisas minister.

Politsei teatel peeti Golunov (36) kinni neljapäeval Moskvas Tsvetnoi bulvaril, kui politseinikud leidsid tema seljakoti läbiotsimisel kaks pakki metamfepramooni kogukaaluga 3,65 grammi. Politsei lisas hiljem, et leidis tema korterist ka 5,42 grammi kokaiini.

Politseinikud ka vägivallatsesid Golunovi kallal ning tekitasid talle vigastusi, mille pärast tuli ta kiirabiga haiglasse viia.

Golunovile esitati süüdistus suures koguses uimastite müümise katses. Süüdimõistmisel oodanuks teda kuni 20 aastat vangistust.

Ajakirjanik aga eitas uimastite omamist ning juhtunu asjaolud tekitasid inimõiguslastes ja teistes kahtlusi, et teda üritati süüdi lavastada.

Politsei avaldas reedel mitu fotot, väidetavalt Golunovi kodu sisemusest, kus oli uimastitega seotud esemeid. Hiljem võtsid nad pildid tagasi, öeldes, et need tehti mujal. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov nimetas juhtunut lihtlabaseks eksituseks, kui kahtlustatakse, et fotod olid politsei katse näidata Golunovi professionaalse uimastikaupmehena.

Kaasus põhjustab inimestes pahameelt, sest paljude arvates ilmestab Golunovi juhtum korruptsiooni ja karistamatuse tunnet Vene korrakaitseametites.

Golunovi toetajate sõnul olid süüdistused kättemaks varasema ajakirjanikutöö eest.

Ta sai Venemaal tuntuks uudistega, mis keskendusid korruptsioonile Moskva linnavalitsuses, kuritegevusest tulvil matusetööstusele ning toiduturgudele.

Asjaolu, et tema uudised ei keskendunud Kremli ametnikele ega presidendi siseringile, on pannud paljud uskuma, et ajakirjanikuga juhtunu ei pannud kokku Vene võimuladvik, vaid tuli kas madalama astme ametnikelt või kurjategijatelt.