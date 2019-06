EKRE auesimees Arnold Rüütel ütles pühapäeval Jõhvis erakonna kongressil peetud tervituskõnes, et EKRE valitsusvastutuse võtmine on erakonna vastu vallandanud nüüd juba veidi vaibuva turmtule nii siin- kui sealpool riigipiiri.

"Minu arusaamist mööda on põhjuseks võimalik suunamuutus lausliberaalse majandusmudeli juurutamisel ja võimalik liikumine Euroopa kui suveräänsete riikide liidu tugevnemise suunas," ütles Rüütel

EKRE auesimees lisas hiljem, et on endiselt veendunud, et liitumisotsus Euroopa Liiduga oli õige.

Rüütli sõnul teeb teda murelikuks ka "meediakanalite kaudu võimendatud sõnakasutus meie erakonna mõnede liikmete poolt". "Aga igasuguste omadussõnade täiendav lisamine meie erakonna nimetuse ette on rohkem kui kurvastav. Tooksin ainult ühe näite. Meie erakonda nimetatakse "misogüünse palgega" erakonnaks. Minul võttis tükk aega, et teada saada, mida selline sõnakasutus tähendab. Selgus, et oleme "naissugu vihkav" erakond? Kuidas saab selline sõnakasutus käia meie erakonna kohta?" rääkis Rüütel.

"Vanema põlvkonna esindajana julgen öelda, et mitte kunagi ei ole õigustust teise inimese või inimeste grupi alavääristamisel. See on moraali küsimus. See on meie lastetoa küsimus," lausus ta.

Rüütel kritiseeris Euroopa Liidu väidetavat liikumist föderaalriigi suunas. "Meil, eestlastel, nagu ka teistel endises NSV Liidus elanud rahvastel on föderaalriigis elamise pikaajaline kogemus. Tundub, et pealekasvanud uus põlvkond ei ole võtnud vaevaks seda kogemust tundma õppida ja oma seisukohti kujundada selleks, et seista Euroopa kui iseseisvate riikide liidu, mitte liitriigi eest. Inglismaa lahkumine Euroopa Liidust on ju selge näide selle poliitika ohtlikkusest," rääkis ta.

Rüütli hinnangul on sisuliselt esimest korda pärast Eesti taasiseseisvumist on riigil valitsus, kes suudab seista suveräänse Eesti eest. "Siit ka see hüsteeriline vastasseis. Vahendeid valimata püütakse lõhkuda tekkinud valitsuskoalitsiooni," ütles ta.

"Mul on olnud võimalus sündida esimeses Eesti vabariigis ja läbi elada kõik need ajad, mis on meid toonud tänasesse päeva. Mul on ausalt öeldes inimlikult häbi, et meie väikese Eesti rahva keskel on nii palju kurjust ja seda paljudel juhtudel võimu suunal. Seadmata kahtluse alla sõnavabadust, tahan rõhutada, et sellega kaasneb ka igaühe personaalne vastutus oma väljaöeldu eest," rääkis Rüütel.

"Veel kord kutsun teid kõiki üles austama üldkehtivaid, eriti Euroopa kultuuriruumis omaks võetud moraalinorme. Püüame oma ühiskondlikku olemist igapäevaselt korraldada nii, et meie väikeriigis oleks suhtluses vähem kurjust," lausus president Rüütel.