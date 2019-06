Riisipere-Turba raudteelõigu ehitustöödega ollakse jõudnud nii kaugele, et esimene, umbes kilomeetri pikkune lõik on rööbastega juba kaetud. Lõik peab täiesti valmis olema tänavu oktoobri alguses ning rongid peaksid veel käesoleval aastal Turbani hakkama sõitma.

Galerii pildid on teinud endine vedurijuht ja raudteeliikuse arendamise pooldaja Neeme Sihv, kes kirjutas oma blogis: "Reisirongiliikluse katkemisest on möödunud peagi 24 aastat, rööbaste ülesvõtmisest 15 aastat. Täna (pühapäeval – toim.) sai esmakordselt peale seda maha pandud esimene raudteelõik teisel pool Riisipere ülesõitu, nii kilomeetrijagu. Suur samm inimestele! Enda tunnet ei oska ma kirjeldadagi. Pisut ehk ikka tusane, et see nii kaua aega võttis (7 aastat esimesest postitusest siin lõigul), aga samas tekkis klomp kurku kohal olles..."

Kahe päeva jooksul pandi Sihvi sõnul maha kilomeetri jagu rööpaid. "Iga päev just nii ei saa jutti, aga sisuliselt saaks raudtee Rohukülani maha aasta jooksul," arvutas ta.

"Me kõik teame, kelle tuleviku nimel selliseid asju on vaja teha. Ja sisuliselt samasugune peaks tulema ka RB (Rail Baltic), selleks, et meie lapsed ja lapselapsed ennast surnuks ei maksaks!" kirjutas Sihv oma blogis.

Eesti Raudtee: kahe päevaga paigaldati 800 meetrit rööpaid

Eesti Raudtee ehitusteenistuse juht Riho Vjatkin ütles ERR-ile, et rööbaste paigaldust alustati ööl vastu 9. juunit ning esmaspäevaks on paigaldatud ligikaudu 800 meetrit rööbasteed.

"Ehitustööd on hetkel graafikus ja liigume aasta lõpus plaanitava avamise graafikus," lisas Vjatkin.

Seni pole selge, kas Turbani jõudes raudteed ka Haapsalu poole edasi ehitatakse. "AS Eesti Raudteel puudub täna info järgmiste ehitusetappide kohta, kuid kui sellekohane otsus peaks tulema, siis oleme omalt poolt valmis seda teostama," kinnitas Vjatkin.

Kuus kilomeetrit, kaheksa miljonit eurot

Tööd Riisipere-Turba lõigul algasid tänavu jaanuari keskpaigas, kui trassil raadati võsa ja tehti ettevalmistusi muldkeha rajamiseks. Töid teeb lõigul OÜ GoTrack, kellega Eesti Raudtee sõlmis ehitustööde lepingu 2018. a lõpus. Lepingu maht GoTrack´iga on 3,5 miljonit eurot ja selle järgi rajatakse 6,1 km uut raudteelõiku.

Juba varem sõlmis Eesti Raudtee lepingud kontaktvõrgu ehituseks, kontaktvõrgu veoalajaama väljaehitamiseks ning Turba peatuskohta platvormi ja parkla rajamiseks.

Raudteetrass rajatakse ajaloolisele vanale asukohale, trass muutub veidi vaid Riisiperes, et tagada planeeritud kiirus. Rajatakse kaks torusilda, üks truup ning remonditakse raudteeviadukt Veetõusme teel. Liinil hakkavad paiknema kaks ülesõidukohta – Nissi teel ja Kivitammi teel.

Turba peatuskohta rajatakse 138-meetrine reisijate ooteplatvorm, mis hakkab asetsema endisest Turba jaamahoonest kagu poole. Selle kõrvale rajab Saue vald parkla ja bussipeatuse.

Vabariigi valitsus kiitis Turba-Riisipere raudteelõigu ehitamise heaks 2018. aasta mais täiendavate taristuinvesteeringute programmi raames. Ehituse kogumaksumuseks on kavandatud ligi kaheksa miljonit eurot.