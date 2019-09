Riik eraldab Turba-Rohuküla raudtee projekteerimiseks kaks miljonit

"Selle kahe miljoniga, mis on pandud sinna eelarveprojekti, mis on väga pingeline, näitab tänane valitsuskoalitsioon ikkagi tahet ja suurt tahet edasi minna selle raudteega, mis nüüd on jõudnud Turbani," ütles Haapsalu linnapea Urmas Sukles.

Turba-Rohuküla raudtee oleks teine etapp nii-nimetatud Haapsalu raudtee taastamisel. Esimese etapi ehk Riisipere-Turba trassi rajamine on lõpusirgel ja see avatakse detsembris. Riisipere ja Turba vahel valmiva uue, enam kui kuue kilomeetri pikkuse raudteelõigu maksumus on ligi kaheksa miljonit eurot. Läänemaa omavalitsusjuhid loodavad, et ühel päeval läheb raudtee sealt edasi ka Haapsalu ja Rohuküla suunas.

Kahe miljoni euro eest saab projekteerida Turba-Rohuküla raudtee ja Ellamaa raudteeviadukti. Mis edasi saab on praegu lahtine. Ehituseks vajalikku raha veel leitud pole, kuid majandusminister Taavi Aas ütles pressiesindaja vahendusel, et soov projektiga edasi minna on olemas ning võimalik ajakava ja maksumus selguvad alles projekteerimise käigus.

Läänemaa omavalitsuste poolt loodud sihtasutus Läänemaa on juba teinud ära mõned väiksemad eeltööd võimaliku raudteetrassi uurimisel, mis peaks muutma projekteerimise tulevikus kiiremaks.

"On tehtud arheoloogilised uuringud siin Risti kandis, kus siis üks vana asulakoht sattus raudteetammi piirkonda. Leiti, et seal probleeme ei ole. Siis on üks metsise elupaik Risti piirkonnas samamoodi, kus ooksis täpselt raudteetammi ühest servast see kaitseala piir, nüüd on ta nihutatud teise serva ja samamoodi ei sega selle raudtee ehitust," selgitas Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus.

Kas ja millal antud raudtee kunagi ka ehituseni jõuab ei ole praegu siiski veel selge, kuid Läänemaa omavalitsusjuhtide sõnul astub riik projekteerimisega suure sammu edasi. jätkab.

Lõhmus lisas, et ka tema on Turba-Rohuküla raudtee tuleviku suhtes optimistlik ja mainis, et viis aastat tagasi tundus jutt isegi Riisipere-Turba lõigust utoopiline, kuid nüüd on see kohe valmis saamas.