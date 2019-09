Ratas tahab raudteed vähemalt Ristini, kuid raha selle jaoks veel pole

Kui peaminister Jüri Ratas teatas pärast kohtumist Lääne-Nigula omavalitsusjuhtidega, et piirkonna arengut soodustaks eelkõige Tallinna-Riisipere-Turba raudteeliini pikendamine Ristini, siis Eesti Raudtee on küll valmis raudteed Turbast edasi ehitama, kuid ühtki vastavat otsust nendeni seni jõudnud.

"Kogu piirkonna (Lääne-Nigula vald) arengut soodustaks eelkõige kiirem internetiühendus ja Tallinn-Riisipere-Turba raudteeliini pikendamine Ristini," teatas peaminister Facebookis.

Riisipere-Turba lõigu ehitus on lõpusirgel ning tänavu detsembris hakkavad seal juba reisirongid sõitma. Suurem plaan aga on olnud alati kunagise Haapsalu raudteeühenduse taastamine ning pikendamine Rohuküla sadamani. Risti asub Turbast umbes 20 kilomeetri kaugusel.

Turba lõiku ehitava Eesti Raudtee peadirektor Erik Laidvee ütles ERR-ile, et selline jutt tõesti oli, aga et Eesti Raudtee saaks hakata Rohukülani raudtee rajamisega tegelema, peab minema jutu tasemelt otsusteni.

"Otsuseid meil ei ole selliseid, mis võimaldaks meil selle projektiga alustada. Kohtumisi pole sel teemal viimasel ajal toimunud," lausus Laidvee.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas ütles juuni keskel, et riigi eelarvestateegias ei leitud raudtee Haapsaluni rajamise jaoks vahendeid, kuid sügisel on võimalik sama küsimust uuesti arutada, kui vaadatakse üle uus majandusprognoos.

Neljapäeval ütles Aas ERR-ile, et konkreetsed rahastusotsused on hetkel veel tegemata. "Kuid tõstatan teema kindlasti riigieelarve ja riigi eelarvestrateegia aruteludes," kinnitas ta.

Aasa sõnul pole Rohuküla ainus suund, kus raudtee arendamisega tahetakse tegelda.

"Oleme valitsusega kokku leppinud, et arendame mugavaid ja kiireid rongiühendusi pealinnast Paldiski, Tartu, Narva, Pärnu, Viljandi, Rohuküla, Koidula ja Valga suunal. Eesmärke on palju ning loodan, et leiame arutelude käigus ka rahastuse, et kõiki lubatud suundi arendada," märkis majandusminister.

Erik Laidvee sõnul on Eesti Raudteel raudtee edasi ehitamiseks, kas siis Risti või Haapsalu või Rohukülani vaja vaid poliitilist otsust ja kinnitust rahastuse kohta.

"Meil on see võimekus täiesti olemas, kui tuleb vastav otsus ja rahastus ka muidugi, siis me oleme valmis selle raudtee valmis ehitama, siin ei ole küsimust," kinnitas Laidvee.

Kui palju maksaks raudtee ehitus Ristini, ei osanud Laidvee öelda, kuid paari aasta tagused arvestused näitavad, et raudtee Turbast Rohukülani läheks maksma ligikaudu 85 miljonit eurot.

Riisipere-Turba lõik avatakse pidulikult rongiliiklusele 9. detsembril. Praegu käivad veel ehitustööd, sellele järgnevad rongide testsõidud.