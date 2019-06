Kohus käsib PERH-i ruumid hõivanud Apothekal viivitamatult välja kolida ja kahju hüvitada

Harju maakohus otsustas esmaspäeval, et Terve Pere Apteek OÜ, mis kasutab kaubamärki Apotheka, peab viivitamatult vabastama ebaseaduslikult Põhja-Eesti Regionaalhaigla Mustamäe korpuse 1. korrusel hõivatud ruumid, hüvitama kahju 711 099 eurot perioodi eest, mil nad on apteegiruume kasutanud pärast üürilepingu lõppemist ehk vahemikus 2. oktoobrist 2017 kuni 14. maini 2019, millele lisandub sestpeale kuni vabastamiseni iga hõivatud päeva eest 1207,30 eurot ning tasuma viivist 1207,30 eurot iga päeva eest alates 2. oktoobrist 2017, mil üürileping enam ei kehti.

Kohus ei rahuldanud Terve Pere Apteek OÜ taotlust korralduse viivitamatu täitmise vältimiseks. Samuti taotles Apotheka omanikfirma avalduse läbivaatamata jätmist, mida kohus samuti ei rahuldanud.

Terve Pere Apteek võib otsuse 15 päeva jooksul alates kohtumääruse kättetoimetamisest Tallinna ringkonnakohtusse edasi kaevata.

Harju maakohtu kohtumäärusest selgub, et PERH-i hinnangul on Terve Pere Apteek tegelnud sihilikult venitamisega, mille eesmärgiks on kuulutada välja Terve Pere Apteegi pankrot enne tsiviilasjas tehtava lõpplahendi jõustumist. Nimelt selgub apteegipidaja majandusaasta aruandest, et ettevõte tegutseb küll märkimisväärse käibe, kuid suure kahjumiga, mis viitab nende maksejõuetusele. Seetõttu on PERH veendunud, et Terve Pere Apteek lõpetab peatselt oma majandustegevuse. Muuhulgas selgub, et Terve Pere Apteegi ainuomanik AS Magnum ei ole 2017. aasta majandusaastal teinud enam vabatahtlikku täiendavat sissemakset Terve Pere Apteegi omakapitali, ehkki ettevõtte netovara ja osakapitali suhe ei vasta enam äriseadustiku nõuetele. Samuti ei ole Terve Pere Apteek seadnud Harju maakohtu varasemate määruste alusel Axis UPI-le kuuluvale kinnistule hüpoteeki arestide tühistamiseks, mis PERH-i hinnangul sobibki ettevõtte pankrotiplaanidega, sest pankroti korral arestid lõppeksid, kuid seatav hüpoteek mitte.

Hagi tagamiseks arestis kohus Terve Pere Apteegi pangakontod summas 707 477 eurot 13. mail 2019.

Ülemöödunud suvel toimunud konkursi apteegiruumide kasutamiseks võitis Benu Apteek Eesti OÜ, kuid ei ole siiani saanud haiglas apteeki avada, sest 2017. aasta sügisel lõppenud üürilepingu järel keeldus Apotheka kaubamärgi all tegutsev Terve Pere Apteek OÜ aadressil J. Sütiste tee 19 haigla fuajees paiknevatest ruumidest väljakolimisest.