Pühadeüllatus: Apotheka kolis PERH-i teavitamata Mustamäe haigla ruumidest välja

Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) sai laupäeva hommikul üllatuse osaliseks, kui ootamatult selgus, et kohtuvaidluse kaotanud Terve Pere Apteek on end Mustamäe haigla korpusest välja kolimas. PERH-i Apotheka apteegikett oma sammust ei teavitanud, nii et ka apteegiruumid on haiglale ametlikult üle andmata.

PERH-i juhatuse esimees Agris Peedu kinnitas ERR-ile, et ta sai info ootamatult apteegiruumidest välja kolivast Apothekast hommikul.

"Sain teavituse täna hommikul kell seitse meie maja dispetšerilt, et kolimisauto on maja ees ja toimub kolimine. Apteeki ennast kohal ei olnudki, oli vaid kolimisfirma, kes väga korrektselt kolis apteegi välja ja koristas ruumid ka. Aga apteegi võtit pole me veel tagasi saanud. Kuna asjasse on segatud ka kohtutäitur, siis peakdi nad võtme üle andma kohtutäiturile," kirjeldas Peedu. "Meid ette ei informeeritud, milall algab väljakolimine. Eks me muidugi lootsime, et nad lähevad vabatahtlikult ära, kuivõrd kohtutäitur tegutseb. Oleme väga rõõmsad, et nad välja kolisid."

Millal oma maja apteegiuksi avav võti PERH-i valdusesse jõuab, ei osanud Peedu veel öelda. "Pühad on vahel," põhjendas ta.

PERH on käinud Terve Pere Apteek OÜ-le kuuluva Apotheka apteegiketiga kohtu poolteist aastat, mil suurärimees Margus Linnamäele kuuluv kett apteegiruumide rendiks kuulutatud hanke kaotas, ent keeldus välja kolimast. Kaks nädalat tagasi otsustas kohus, et Apotheka peab PERH-i ruumid vabastama viivitamatult ja kaasas otsuse täideviimisesse kohtutäituri. Samuti peab Terve Pere Apteek tasuma PERH-ile kahjutasu.

Apteegihanke võitis Benu apteegikett, mis on oodanud poolteist aastat väldanud kohtuvaidluse taga, millal PERH-i ruumidesse sisse kolida saab. Siiski ei saa nad ruume üle võtta kohe, nii et mõneks ajaks jäävad Mustamäe ravikorpuses ambulatoorsetel vastuvõttudel käivad patsiendid apteegita.

"Apteegiruumid on praegu tühjad, panime sinna ette ka info, kus asuvad lähimad apteegid. Loodame teisipäeval võtme kätte saada ja alustada esmast remonti, siis teavitame ka Benut, et nad teaks ravimiametiga oma asju hakata ajama," kirjeldas Peedu asjade edasist käiku. "Kui Benu kuu aja jooksul suudab sisse kolida, siis on kõik suurepärane."

Kaugele ei pea patsiendid aga ravimite järele seni kõndima - Benu on viimane aasta aega pidanud apteeki Mustamäe haigla vastas asuvas väikeses hoones, sadakonna meetri kaugusel ravikorpusest. Küll aga peab Benu laiendama oma ravimivalikut, sest Mustamäe patsiendid vajavad näiteks spetsiifilisi vähi- ja valuravimeid, mida teistest apteekidest ilma ette tellimata saada ei pruugi.

"Oleme info kokku kogunud vähi- ja hematoloogiavaldkonna ravimite, samuti narkootilise toimega valuravimite kohta ja meie arstid on informeeritud, et kui nad kirjutavad neid näiteks vähipatsiendile välja, siis koostöös apteegiga otsime välja, kus lähim ravim müügil on. Arstid ja apteek teevad tihedat koostööd," lubas Peedu.

Sama kinnitas ERR-ile ka ravimite hulgimüügifirmas Tamro Benu apteegi Eesti haru jaemüügidirektorina töötav Kaidi Kelt: "Üle õue on väike Benu apteek, katsume selle ära mehitada ja kaubaga varustada, et kui patsient haiglahoonest välja tuleb, saaks sealt oma ravimid kätte."

Kelt tõdes, et onkoloogia-hematoloogiakeskused tegutsevadki ainult Tartus ja Tallinnas Mustamäel, mistõttu peavad seal olema tagatud ravimid, mida mujalt apteekidest kätte ei saa: "Kõigile peab kõike jaguma, tuleb planeerida, et vajalikke ravimeid oleks kõigile küsijatele."

Kelt tõdes, et tänane uudis Apotheka väljakolimisest tuli neile üllatusena ja nüüd on vaja kiiresti tegutseda.

"See on meie jaoks väga hea uudis. Vahepeal juba tundus, et ei juhtugi midagi ja nüüd siis ootamatult vastu pühi. Apotheka oleks haiglale ikka võinud oma väljakolimisest teada anda, sest nemad peavad andma vastust oma patsientidele," oli Kelt konkurendi ootamatust käitumisest üllatunud. "See on selline ootamatu olukord nii meie jaoks kui ka haigla jaoks. Ja kuni ruume pole haiglale üle antud, ei saa haigla ka meile üle anda ruume. Pind on endiselt Terve Pere Apteegi valduses."

Harju maakohus otsustas 13. mail, et Terve Pere Apteek OÜ, mis kasutab kaubamärki Apotheka, peab viivitamatult vabastama Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) Mustamäe korpuse 1. korrusel hõivatud ruumid ning hüvitama 711 099 eurot perioodi eest, mil ettevõte kasutas apteegiruume pärast üürilepingu lõppemist ehk vahemikus 2. oktoobrist 2017 kuni 14. maini 2019.

Lisaks määras maakohus viivise 1207,30 eurot, mida ettevõte peab maksma kuni ruumide vabastamiseni iga hõivatud päeva eest.

9. juunil pööras maakohus maikuus tehtud otsuse täitmisele ja Apotheka väljakolimistähtaeg sundtäitmise otsusega oli 1. juuli, kuid Terve Pere Apteek vaidlustas 10. juunil Tallinna ringkonnakohtus Harju maakohtu otsuse, mille järgi peab ettevõtte viivitamatult PERH-i Mustamäe korpusest välja kolima ja hüvitama kahjud. Samuti taotles ettevõte maakohtu otsuse viivitamatu täitmise peatamist. Nüüd aga kolis Apotheka ootamatult siiski ise välja.