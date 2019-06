Taimemürk on rikkunud kaitse all oleva rohunepi pesitsuspaigad Korva luhal

Maaülikooli ornitoloog Leho Luigujõe avastas, et Emajõe ülemjooksul Korva luhal on kasutatud kemikaali, mis on rikkunud sealse linnuliigi rohunepi pesitsuspaigad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuigi rohunepp ise kuulub kaitse alla, ei ole seda tema pesitsuspaigad, mis tähendab, et kõik on seaduspärane.

"Põllumeest otseselt süüdistada ei saa, et ta seadust rikkunud oleks. Kuigi eetiliselt saab teda muidugi süüdistada. See on uskumatu, et niiviisi saab teha sellepärast, et sa hävitad täielikult kogu elustiku sadadel hektaritel. See ei ole normaalne mõtlemine," rääkis Luigujõe.

Keskkonnaamet tunnistas, et tegemist on kahetsusväärse juhtumiga, sest taimemürki oleks saanud kasutada ka pärast lindude pesitsusperioodi. Sellest tulenevalt analüüsib keskkonnaamet, kuidas seadusega reguleerida juhtumeid, kus elustikke hävitatakse puhtalt teadmatusest.

"Me suhtlesime ka täna hommikul PRIA piirkondliku esindusega ja nad kontrollisid üle, et tõepoolest, kaitsealuste linnuliikide kaitseks nad praegu tingimusi ei sea. Me arutasimegi, et tegelikkuses oleks see vajalik tulevikku silmas pidades. On võimalik neid kemikaale ju kasutada, kui on vaja põllumaad puhtaks saada, hiljem," ütles keskkonnaameti looduskaitse juhtivspetsialist Kaili Viilma.