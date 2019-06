Metsä Woodi Pärnu vineeritehase töötajate arv jõuab lähiajal 200-ni nagu kavandatud. See on aga nõudnud ettevõttelt tõsiseid pingutusi, sest Eestis on praegu tööjõupuudus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Asja teeb keerulisemaks see, et töötada tuleb kolmes vahetuses, samuti nädalavahetustel.

Suur abi on olnud töötukassast, kellega tegi ettevõte koostööd juba enne Pärnu tehase valmimist.

Teisipäeval allkirjastasid Metsä Wood ja töötukassa koostööleppe.

"Oleme olnud sunnitud otsima tööjõudu ka väljaspool Pärnut ja ka väljaspool Eestit, nii et üsnagi sarnaselt teiste tootmisettevõtetega. Õnneks ukrainlased oskavad väga hästi vene keelt, ise oleme ka püüdnud koolitada vahetuse meistreid, et nad oskaks vene keelt rääkida," selgitas Pärnu vineeritehase juhataja Kaarel Tali.

"Metsä Wood on olnud väga aktiivne juba sellest saadik, kui tehast veel üldse ei olnud. Me saime kontakti ja rääkisime, mis on meie võimalused. Metsä Wood on kasutanud nii koolitusvõimalusi, koolitusvõimalusi tööandjatele, ka välismaal koolitusi, sest see tootmine vajab spetsiifilisi oskusi. Kõik see on siin olemas. Koostööleping Metsä Woodiga on väga-väga sisukas," ütles töötukassa juht Meelis Paavel.