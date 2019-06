RMK metsatööde kaardirakenduse leiab RMK kodulehelt. Esmalt näitab rakendus, kas üldse on tegu riigi metsaga. Rohelise värviga on tähistatud kogu RMK hallatav maa, punasega kaitstavad metsad ja teised looduskooslused, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meie ühest miljonist hektarist metsamaast on tegelikult veidi rohkem kui kolmandik kaitse all, looduskaitse all. See on ära märgitrud, et inimesed teaksid, millega on ka seal tegemist. Ka selliseid päringuid on meile, et miks teil on puud pikali ja koristamata, siis on lihtne vaadata, et tegemist ongi just sellise metsaosaga, kus nii peabki olema," selgitas RMK juhatuse esimees Aigar Kallas.

Rohelise eri toonid rakenduses näitavad, kas tegemist on noore, keskealise või küpse metsaga.

Kokku on RMK-l veidi üle miljoni hektari metsamaad, millest kaks kolmandikku on majandatav mets, mis ei tähenda, et saed seal iga päev vinguvad.

"Meil on iga-aastast uuendusraiet 10 000 hektarit. See on üks protsent kõikidest metsadest. Igal aastal me siis ka selle ühe protsendi uuendame ehk siis paneme kas istutamise või külvi teel metsa sinna kasvama. Sellest nüüd see kaart ka ülevaate annab," rääkis Kallas.

Kuigi kaardilt näeb kogu metsa eluiga puudutavaid töid metsa rajamisest selle raiumiseni, pole Aigar Kallase sõnul kaardile veel jõutud panna kaitsealade looduskaitselisi töid, kraavide kaevamisi ja teede ehitamist, sest esmalt otsustati vastata inimeste peamisele murele - kas raietööle järgneb ikka metsa uuendamine.

RMK soov on kavandatavaid töid kaardil näidata nii vara kui võimalik. Raieinfot näidatakse, kui selle kohta on ilmunud metsateatis, metsaistutust näidatakse jooksva kalendriaasta kohta.

Infot uuendatatakse igas kvartalis, sest mõnel pool võib ilm takistada tööde tegemist või hoopis nõuda näiteks tormimurru järgset raiet. Rakendus annab kogukondadele võimaluse oma huvide osas kaasa rääkida.