Soome president Sauli Niinistö ütles intervjuus Bloombergile, et Soome liitumine NATO-ga pole päevakorras, sest see vaid lisaks pingeid Läänemere piirkonnas.

Niinistö sõnul on Soome tänu kohustuslikule ajateenistusele suuteline kahe ööpäevaga mobiliseerima 280 000 sõdurit, mis on tema hinnangul piisav, et mitte liituda mõne sõjalise liiduga ning jääda erapooletuks ida ja lääne vahel, vahendab Soome rahvusringhääling Yle.

Kui Venemaa annekteeris aastal 2014 Krimmi, kehtestas Soome koos ülejäänud Euroopa Liiduga Venemaale majandussanktsioonid. NATO-ga liitumist aga ei pea Niinistö vajalikuks, sest see tõstaks pingeid Soome idapiiril.

"Sõjaline konflikt Läänemerel süütaks kogu maailma. Kui Venemaa ja NATO hakkaksid omavahel sõdima, siis sünniks sellest kolmas maailmasõda," ütles Niinistö.