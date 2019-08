Soome paremtsentristliku Koonderakonna parlamendifraktsiooni suvisel kohtumisel Vantaa linnas kordas esimees Petteri Orpo seisukohta, et Soome peaks liituma NATO-ga ning et selle nimelt teeb erakond ka tööd.

"Pehme julgeoleku kõrval tuleb hoolt kanda ka tugeva julgeoleku eest. Meil tuleb olla võimalikult paljude laudade taga, sest me ei kuulu sõjalisse liitu," vahendas Ilta-Sanomat Koonderakonna juhi sõnu.

"Koonderakond töötab Soome NATO-liikmesuse nimel ja teed selle nimel tööd ka tulevikus. Kuna nii (NATO-liikmesust - Toim.) ei ole, tuleb meil jätkata seda julgeolekupoliitikat, mida oleme teinud," nentis Orpo.

Esimehe hinnangul peab Soome jätkama tihedat koostööd ja partnerlust näiteks NATO, USA, Rootsi ja Ühendkuningriigiga ning osaleda rahvusvahelistel õppustel.

Koonderakond on toetanud NATO-liikmesust alates 2006. aastast, mil parteikongressil tehti NATO-t toetav otsus. Arvamusküsitlused näitavad, etpraegu on suurem osa soomlastest NATO-ga liitumise vastu.

Küsimusele, kuivõrd realistlik on praegu NATO-liikmesuse poole pürgida, vastas Orpo järgnevalt: "Valimiste järel selgitatakse seisukohti, mis Koonderakonnal on, ning välis- ja julgeolekupoliitika on põhimõtteliselt oluline. Siis on ka selle fakti - Koonderakond on seda meelt olnud paarkümmend aastat - häälekas nentimine loomulik."

"Mis on realistlik? Praegusel hetkel ei ole realistlik, sest ükski muu erakond ei paista seda meelt olevat. NATO-liikmesuse on vaja Soome rahva tuge ja parlamendienamust. See ei ole praegu realistlik," lisas ta ja märkis, et kuna NATO-liikmesust toetavat parlamendienamust pole olnud, on erakond edendanud NATO-partnerlust.