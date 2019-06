Eestis visiidil viibinud Soome peaminister Antti Rinne (SDP) usub, et kahe riigi poliitilised suhted püsivad endiselt head hoolimata sellest, et Eestis ja Soomes on sellest aastast võimul poliitiliselt peaaegu vastandlikud valitsused.

Sotsiaaldemokraadist peaminister Antti Rinne juhib Soomes valitsust, milles kandev roll on vasakliberaalsetel erakondadel. Oma kodumaal ei pidanud Rinne võimalikuks valitsuskoostööd rahvuskonservatiivse Põlissoomlaste erakonnaga, kuid Eesti valitsuse koosseisus ta probleemi ei näe, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Iga rahvas valib oma esindajad ise ning nii kaua kui see toimub demokraatlikult, ei peaks kellelgi teisel selle kohta midagi öelda olema. Täna leidis kinnitust, et Eesti ja Soome valitsuste koostöö on väga hea ning pärast jutuajamisi Jüri Ratase ja valitsuse esindajatega võin nentida, et koostöö ka jätkub sellisena," rääkis Rinne.

"Arutasime täna keskkonnaküsimusi, eriti kliimasoojenemisega seotud teemasid, aga ka õigusriigi põhimõtteid, demokraatia edendamist ning reeglitepõhist maailmakorda. Meil on suur hulk küsimusi, millega koos edasi liikuda. Käes on aeg kaitsta reeglitepõhist maailma!" lisas ta.

Rinne kinnitusel on Eesti ja Soome valitsuse seisukohad neis teemades ühtsed.

Üks küsimus, kus arusaamad siiski on kardinaalselt erinevad, on alkoholiaktsiis. Eesti valitsuse otsus alkoholiaktsiisi langetada ei pane Soome valitsust oma otsust aktsiisi tõsta siiski muutma.

"Meie kujundame maksupoliitikat Soome vajadustest lähtuvalt, arvestades alkoholi tarbimisest tingitud kahjude ja rahva tervisega, kuid ka eelarveliste vajadustega. Meil on vaja raha, et anda paremat haridust ning luua parem sotsiaal- ja tervishoiusüsteem," selgitas Rinne.