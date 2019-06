Lazorevõi küla elanike arvates hakkasid kärbsed massiliselt paljunema pärast seda, kui üks kohalik farmer laotas oma põldudele lähedalasuvast linnuvabrikust ostetud tuhatkond tonni sõnnikut, teatas Vene telejaam Pervõi kanal.

Elanikud kardavad kärbeste tõttu oma tervise pärast, kuna need võivad levitada haigusi nagu tüüfus või koolera.

Kaebuste järel korraldasid kohalikud võimud külas desinfitseerimise, kuid selle tulemused kestsid ainult mõned päevad.

Sõnnikut laotanud farmer Andres Savtšenko lükkas telekanalile antud usutluses tagasi süüdistused nagu oleks tema kärbseputuse põhjustanud, kuid oblasti keskkonnateadlased väidavad vastupidist.

"On olemas selline nähtus nagu koprofaagia, kus kärbsed, nende vastsed, mardikad vajavad toitumiseks keskkonda, mille nad leiavad lagunemata sõnnikust. Seepärast munevad kärbsed sinna, sest see on neile kasulik toitepinnas ja paljunevad seal tohutustes kogustes," rääkis ökoloog Jevgeni Tjulkov telekanalile.

Telejaama teatel on teemaga asunud tegelema ka Venemaa uurimiskomitee ja algatanud kriminaalasja. Spetsialistid võtavad nii väetatud põldudelt kui ka linnuvabrikust proovid. Uurimisversiooni kohaselt laotati sõnnikut ilma vajalikke lubasid võtmata.

Keskkonnaõnnetuse põhjustajat võib oodata kuni kahe aasta pikkune vanglakaristus.