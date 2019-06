Kaitseministeerium tunnustas missioonil käinud kaitseväelasi

Kantsler Kristjan Prikk ütles, et Eestil kindel arusaam, miks oleme väljas erinevates kriisikolletes – see on küsimus vastutusest ja jagatud väärtustest ehk kuulumisest ühtsesse julgeolekuruumi.

"Me oleme olnud kohal ja osalenud sõjas seal, kus on tarvis, et tagada rahu ja stabiilsus," lausus Prikk.

Kantsleri sõnul tunnustavad Eesti kaitseväelaste professionaalsust, distsiplineeritust ja üldist positiivset hoiakut kõik, kes nendega koostööd on teinud.

"Ma siiralt loodan, et need praktilised kogemused, mida te olete oma töös ja teenistuses kogunud, saavad õigesti ja väärikalt rakendatud iseseisva kaitsevõime edasiarendamisel," ütles kantsler.

Eesti on rahvusvahelistel operatsioonidel osalenud alates 1995. aastast. Praegu osalevad Eesti kaitseväelased üheksal missioonil. Suurima kontingendiga on Eesti esindatud Prantsusmaa juhitaval missioonil Barkhane Malis.