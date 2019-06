"Patrullid on meie jaoks seni möödunud rahulikult ja ilma vahejuhtumiteta. Linnas liikudes on hea meel näha kohalikke inimesi lehvitavamas ja naeratamas – see näitab, et meie kohalolekut hinnatakse," ütles Estpla-30 rühmaülem nooremleitnant Aigar Piirisild pressiteates.

Jalaväerühma Estpla-30 liikmed teenivad Gao sõjaväebaasis alates aprilli algusest ning on selle aja jooksul käinud neljateistkümnes patrullis. Prantsuse armee juhitaval mässutõrjeoperatsioonil Barkhane on eestlaste ülesandeks lisaks patrullimisele ka baasi julgeoleku tagamine ja kiirreageerimisülesannete täitmine.

Operatsioon Barkhane on Prantsusmaa juhitav mässutõrjeoperatsioon Saheli piirkonnas. Selle eesmärk on toetada viie riigi (Mauritaania, Mali, Burkina Faso, Niger, Tšaad) võitlust islamiäärmuslastega ning seeläbi tõkestada ka Euroopa-suunalist ebaseaduslikku immigratsiooni ja inimkaubandust.