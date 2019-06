Esmaspäeval avaldatud prognoosi kohaselt Soome majanduskasv lähiaastatel aeglustub ning kahaneb ühe protsendi lähistele, vahendas Yle.

Käesoleval aastal kasvab Soome majandus 1,6 protsenti, 2020. aastal langeb majanduskasv 1,2 protsendi ja 2021. aastal 1,1 protsendi peale. Aastatel 2022-2023 on majanduskasv juba alla protsendi, selgub prognoosist.

Aasta tagasi prognoositi käesoleva aasta majanduskasvuks 1,8 ja sel kevadel veel 1,7 protsenti.

Soome siirdumine aeglase majanduskasvuga Euroopa Liidu liikmesriikide hulka tähendab ka seda, et tööhõive valdkonnas seatud eesmärkideni ei jõuta.

Prognoosi tutvustanud rahandusministeeriumi ametnik Mikko Spolander tuletas ka meelde, et prognoosis ei kajastu veel äsja ametisse astunud valitsuse otsuste mõju.

Eelmisel nädalal prognoosis Soome majanduse aeglustumist ka keskpank.

Spolander märkis siiski, et Soome majanduse praegune arengufaas on normaalsel tasemel. "Kasv jätkub, kuid muutub vaiksemaks. See ei ole sünga pilt, vaid langemine tasemele, mis on majanduse ülesehitust arvestades võimalik."

Ametnik rõhutas, et praegu ei prognoosita majanduslangust.

Prognoosis tuuakse ka esile võimalikud riskid - näiteks rahvusvahelise kaubanduse aeglustumine USA kaubanduspoliitika prognoosimatuse tõttu, Ühendkuningriigi lahkumine EL-ist leppeta ning Itaalia finantssektori probleemide mõju eurotsoonile.