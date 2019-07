Kaubanduskonfliktid õõnestavad investeeringuid ja nõrgestavad töötlevat tööstust ning IMF ärgitas riike hoiduma tariifide kasutamisest oma erimeelsuste lahendamiseks.

IMF kärpis oma maailmamajanduse kvartaliülevaates aprillikuist tänavuse ja järgmise aasta globaalse majanduskasvu prognoosi 0,1 protsendipunkti võrra. Selleks aastaks prognoosib IMF 3,2-protsendist ja 2020. aastaks 3,5-protsendist kasvu.

Samas jäi raportist kõlama hoiatus, et olukord võib kiiresti halveneda.

"Globaalne majanduskasv on loid ja haavatav, kuid see ei pea nii olema, sest osa sellest on ise põhjustatud," ütles IMF-i peaökonomist Gita Gopinath ajakirjanikele.

"Maailmamajanduse dünaamilisust rõhuvad pikaleveninud poliitiline ebakindlus olukorras, kus kaubanduspinged on USA-Hiina hiljutisest kaubandusvaherahust hoolimata kõrged...ja leppeta Brexiti väljavaade on muutunud tõenäolisemaks," lausus Gopinath Tšiili pealinnas Santiagos pressibriifingul.

Gopinath hoiatas, et järgmisele aastale prognoositud majanduse elavnemine on ebakindel, sest "ligi 70 protsenti kasvust toetub kasvu hoogustumisele tõusvatel turgudel ja arenevates majandustes, mistõttu tuleb seda võtta suure määramatusega".