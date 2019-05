Soome ajakirjanduse andmetel on kokku lepitud majandusprogrammis kavas suurendada kulusid 1,2 miljardi euro ulatuses. Selle katmiseks plaanitakse koguda maksuraha vähemalt 700 miljonit eurot senisest rohkem. Plaanis on suurendada tarbimise ja kahjulike harjumuste maksustamist ning lisada keskkonnamakse.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna (SDE) juhi Rinne uus valitsus loodab, et maksuraha laekub rohkem ka sellest, kui tööhõive kasvab praeguselt 72-lt protsendilt 75-le. Selleks on vaja juurde 60 000 töökohta. Eelmise aasta lõpust ei ole aga tööhõive kasvanud, pigem vastupidi, töötute arv on tõusule pööranud. Analüütikud nendivad, et tööhõive sellises mahus kasvatamine on väga keeruline.

Üks katteallikas valitsuse plaanitavatele kuludele on riigivara müük. Ajalehe Helsingin Sanomat teatel on kavas müüa kolme miljardi ulatuses, Soome ringhäälingu YLE andmetel on summa siiski väiksem. Raha on kavas kasutada raudteeühenduste ehitamiseks, aga ka teaduse ja hariduse rahastamiseks. Samas märgib Elina Pylkkänen Palgasaajate uurimisinstituudist, et riigiettevõtted maksavad igal aastal riigile dividende ja lüpsvat lehma ei ole ehk mõistlik müüa.

Ka valitsuskõnelustel osalev Vasakliit on avaldanud riigivara müümise plaanidele vastuseisu. Nemad panevad ainukesena ka kogu koalitsioonileppe parteis hääletusele ja otsustavad seejärel, kas ikka osaleda valitsuses või mitte.

Rinne on lubanud, et laenukoormus ei tõuse kui majanduskasv normaalselt jätkub. Rinne loodab, et Soome majandus kasvab kaks protsenti aastas, kuigi statistika kui analüütikute prognoosid näitavad, et majanduskasv aeglustub ja tuleb maksimaalselt poolteist protsenti. Ekspordil läheb veel hästi, aga tarbijate kindlustunne on langenud ja kodumaine nõudlus vähenenud.

Nordea panga ökonomist Olli Kärkkäinen hoiatas, et tarbimise suurem maksustamine vähendab sisenõudlust veelgi. Ka kaupmeeste liit hoiatab ettevõtlust pärssiva maksude tõstmise eest.

Rinne ütles hommikul ajakirjanikele, et reede on valitsuskõneluste viimane päev ning nende tulemused tehakse teatavaks järgmisel nädalal. Ta lisas, et tulevased valitsusparteid arutavad nädalavahetusel ministriportfellide jagamist, kuid ei soovinud öelda, mitu ministrit valitsuses on.

Soome uut valitsust moodustavad SDP juhtimisel Soome Keskerakond, rohelised, Vasakliit ja Rootsi Rahvapartei.