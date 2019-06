Finbo Cargo alustab esimest reisi Vuosaarilt Muugale 25. juunil kell 11 ning üheotsapilet ühele reisijale ja autole maksab 22 eurot.

Tallink avas alates 12. juunist Muuga-Vuosaari kaubaveoliini ka tavareisijatele ning nendega sõites maksab üheotsapilet kõigile reisijatele ja sõiduautodele 20 eurot sõiduki ja 10 eurot reisija eest ehk kokku 30 eurot.

Eckerö Line'i Eesti filiaali juht Katrin Sirk-Aun rääkis ERR-ile, et nende broneerimissüsteem on juba avatud, kuid kui palju pileteid on müüdud, ei osanud ta öelda. Ta avaldas lootust, et reisijaid jätkub nii Eckeröle kui ka Tallinkile, kuid jäi vastuse võlgu selles osas, kas konkurents võiks hakata laevafirmasid kordamööda hindu allapoole tooma.

"Elu teeb omad korrektiivid," lausus Sirk-Aun.

Tallink Grupi kommunikatsioonijuht Katri Link ütles, et nende otsus Muuga-Vuosaari kaubavedudele reisijaid lubada ei olnud vastukäik Eckerö uuele laevaliinile.

"Meil oli selline plaan juba enne. Sellised projektid ei ole kindlasti lühiajalise etteplaneerimisega, me oleme sellist reisijatevedu Muugalt pikemalt planeerinud. Lihtsalt ajastus sattus hetkel nii, et teade tuli samal ajal, kui meie plaanid hakkasid realiseeruma. Ei olnud vastukäik," kinnitas ta.

Lingi sõnul jälgivad nad konkurentsitingimustes hindu pidevalt ja teevad vastavalt vajadusele korrektuure, seda ei osanud ta aga öelda, et lähiajal hinnamuutust oodata oleks.

"Esimeste nädalate põhjal, mil oleme Sea Windi reise müünud, paistab huvi suur," lausus ta ja lisas, et pileteid on ostetud üle ootuste palju. "Seda, kuidas reisijaid edaspidi mõlema laevafirma jaoks jagub, näitab aeg."

Eckerö Line'i laev viib reisijad Muugalt Vuosaarile kahe tunni ja 45 minutiga, Tallink aga 3,5 tunniga.