"Eckerö Line'i reisiparvlaev Finbo Cargo alustab laevaliiklust Muuga ja Vuosaari vahel juuni lõpus," teatas ettevõte. Laevasõit Finbo Cargo'ga kestab kaks tundi ja 45 minutit. Lisaks lastile võtab Finbo Cargo peale ka autoga reisijaid.

Muuga ja Vuosaari sadamad asuvad väljaspool kesklinnu suurte põhimaanteede lähistel.

Eckerö Line'i tegevdirektori Taru Keroneni sõnul on koostöö Tallinna Sadamaga kulgenud suurepäraselt. "Tallinna Sadam on kiirendanud mitmete Muuga sadama infrastruktuuriga seotud projektide teostumist, et tagada kiire ja ladus liiklus nii tavareisijatele kui ka kaubaveo klientidele," ütles Keronen. "Tänu sellele on meil võimalik valida Muuga sadam sildumiseks ja lühendada ka sõidule kuluvat aega veerand tunni võrra."

"Meil on hea meel, et meie ühiste pingutuste tulemusel alustab Eckerö Line'i uus reisiparvlaev liiklust Muuga sadamast," ütles Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm. "Tallinna lähiümbrusest ja mujalt Eestist tulevad reisijad pääsevad Tallinna ringteede kaudu väga kiiresti ja mugavalt Muuga sadamasse, vähendades nii Tallinna kesklinna liikluskoormust."

Uus liin viib seega raskeveokid välja nii Tallinna kui Helsingi kesklinnadest.

Finbo Cargo lisandumisega pakub Eckerö Line Soome lahel kokku kümme väljumist ööpäevas – neli Finbo Cargo väljumist liinil Muuga-Vuosaari ning kuus MS Finlandia väljumist liinil Tallinn-Helsingi.

Finbo Cargo liinile toomine tähendab umbes 80 uut töökohta Eestis ja Soomes.