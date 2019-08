Tallinki reisijate arv kerkis juulis rekordilise 1,24 miljonini

Reisijate arv kasvas juulis kõikidel liinidel. Lisaks rekordilisele üldisele reisijatearvule püstitas Tallink ühes kuus veetud reisijaterekordi ka Eesti-Rootsi liinidel, kus reisijate arv kasvas aastaga 0,8 protsenti 119 398 reisijani ning Läti-Rootsi liinil, kus aastane kasv oli samuti 0,8 protsenti, ulatudes 97 756 reisijani, teatas laevafirma.

Eesti-Soome liinil kasvas reisijate arv juulis aastaga 1,3 protsenti 641 484 reisijani. Soome-Rootsi liinil kasvas reisijate arv samuti 1,3 protsenti 380 233 inimeseni.

Kuigi suurim hulk ettevõtte reisijatest pärineb Tallinki koduturu riikidest Eestist, Soomest, Rootsist ja Lätist, suureneb sarnaselt eelmistele aastatele endiselt Aasiast tulnud reisijate arv.

Samuti püstitas ettevõte uue juulikuus veetud kaubaveoühikute rekordi, vedades selle aasta juulis kokku 29 967 ühikut kaupa, mida on 1,1 protsendi võrra rohkem kui mullu samal ajal. Kaubaveoühikute arv kahanes enim ehk 10,9 protsenti Eesti-Rootsi liinil, kasvas enim ehk 19,5 protsenti aga Läti-Rootsi liinil.

Sõidukite vedu kasvas aastaga ühe protsendi võrra 155 297 ühikuni. Ainsana kasvas sõidukite vedu Eesti-Soome liinil, kus see kerkis neli protsenti 100 975 sõidukini, teised liinid näitasid aga langust. Langus oli suurim ehk 13,2 protsenti Läti-Rootsi liinil.

Nõgene: reisijad hakkasid pärast aktsiisilangetust tooteid kaasa ostma

Tallink Grupi juhatuse esimehe Paavo Nõgene sõnul on Soome liinidel hakanud reisijad pärast alkoholiaktsiisi langetamist taas olulisel määral laevast tooteid kaasa ostma.

"Kindlasti on näha aktiviseerumist kaasaostude mahu suurenemisel olulisel määral. Need inimesed, kes reisivad, need ostavad ka kaupa laevalt kaasa. Sellist aktiviseerumist on olnud näha alates 1. juulist," ütles Nõgene BNS-ile.

Nõgene sõnul on vara hinnata, kui suure osa andsid reisijate arvu kasvu Soome turistid, kes reisisid Eestisse alkoholiaktsiisi langetamise tõttu.

"Esiteks on seda vara hinnata, teiseks on seda ka keeruline hinnata – juulikuu on kõige suurem reisimise kuu niikuinii. Seda, kas muudel perioodidel hakkab tulema inimesi juurde, seda saab hinnata, kui august, september ja oktoober on möödas," rääkis Tallinki juht ja lisas, et juulis reisib palju muude piirkondade turiste, näiteks Aasiast, Kesk-Euroopast ja Lõuna-Euroopast, mistõttu on juulikuu pealt sellise hinnangu andmine ennatlik.