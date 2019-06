Kas Robert Kitist tehti patuoinas?

Ma ei oska niimoodi öelda. Pigem see on nõukogu või omaniku otsus vahetada tegevjuhti. Kas temast just patuoinas tehti? Mina arvan, et pigem see nii ei olnud.

Nii et me ei saa rääkida sellest, et rootslased üritaks siin praegu eestlastest mingeid süüdlasi teha selle asemel, et iseendale otsa vaadata?

Me oleme vist mitu korda seda öelnud, et meil on käimas nii välised kui ka sisemised uurimised. Süüdlastest on kindlasti veel vara rääkida. Pigem on see ajastuse otsus teha hetkel selline muudatus.

Mida Robert Kitt võis valesti teha?

See on väga raske küsimus minul vastata. Uue juhina ma näen, et pank on hetkel väga tugev: meie krediidiportfelli kvaliteet on väga hea, meie klientide rahulolu on kõrge, ka töötajate rahulolu on olnud kõrge. Selles mõttes selliste tugevate faktide baasil on nagu kõik õigesti. Aga ma arvan, et meil on väljakutse olnud pigem justnimelt avalikkuse ja rahapesu tõkestamise küsimustes. Seal Robert minu meelest nagu otseselt midagi valesti ei ole teinud. See on minu hinnang.

Kas te olete valmis selleks, et äkki sisejuurdluse tulemusel tuleb välja, et ka teie olete milleski süüdi?

Elus on palju ootamatusi, aga ma tõesti sellise variandiga hetkel ei oska arvestada, sest minu taust selles organisatsioonis on olnud veidi teise profiiliga. See on esiteks. Teiseks, ma arvan, et need uurimised, mis konkreetselt puudutavad mingis mõttes meie ajalugu - ma ei näe, et mina selles nüüd kuidagi osaline saaksin olla.

Aga olete te valmis selleks, et teist saabki pangajuht?

Kindlasti ma olen selle võimalusega arvestanud. Hetkel ma olengi pangajuht. Kui ma rääkisin meie nõukoguga, meie omanikega, siis nende soov oli, et keegi astuks ette ja aitaks nüüd seda olukorda edasi viia. Ja seda ma teen.

Kuidas need rahapesuskandaalid on mõjutanud panga majandustegevust? Te ütlesite, et kõik on väga hästi. Nii ongi siis, et kuidagi ei olegi mõjutanud?

Tegelikult ikkagi... ma arvan, et minu enda peegeldus sellele viimasel ajal on olnud see, et kui ma loen seda, mida ma näen meedias, mis meie kohta ilmub, ja kui ma näen seda, mis tööd me pangas teeme, ja kolmandaks, kui ma näen seda, mida kliendid meie kohta arvavad, siis need pildid ei lähe nagu hästi kokku.

Aga muidugi on sellel meile mõju olnud. Me tegelikult ju iga päev tegeleme nende küsimustega, kuidas veelgi parendada oma rahapesu tõkestamise meetmeid. Sinna on pandud väga palju ressurssi ja läheb veel.