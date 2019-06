Panga nõukogu esimees Chalotte Elsnitzi sõnul on tegu osaga algatatud sisejuurdlusest ning seetõttu ei saa anda selgitada, miks Kiti ja Tammevälja volitused peatati. Küll kinnitas Elsnitz teisipäeval, et Swedbank on jätkuvalt pühendunud Eesti turule.

Elsnitzi sõnul on Kitt ja Tammeväli endiselt panga töötajate nimekirjas, kuid tööl ei käi. Vastavalt lepingule jätkab Swedbank neile töötasu maksmist. Kui kaua selline olukord kestab, ei osanud Elsnitz öelda, see on tema sõnul seotud sellega, kaua võtab aega sisejuurdluse läbiviimine.

Nõukogu valis Swedbank Eesti juhatuse esimeheks ja Swedbank Eesti peadirektori kohusetäitjaks Olavi Lepa, kes oli seni Swedbank Eesti riskijuht.

Lepa sõnul oli tegu tema jaoks ootamatu otsusega. "Eks see saab olema väljakutse, kuid kliendid ja töötajad saavad olla rahulikud - pangajuht küll vahetus, kuid teenindus jääb samaks," ütles ta teisipäeval pressikonverentsil.

Lepp kinnitas, et pank on ka pärast "negatiivset uudisvoogu" väga tugevas finantspositsioonis. "Oleme jõudnud laenude mahuga kaheksa miljardi (euro) piirini, mis on ajaloo kõrgeim," lausus ta.

"Sisejuurdlus jätkub ja meie asi juhtidena on seda toetada nagu võimalik. Teeme kõigiga koostööd ja anname vastused, kui küsitakse. See on meie kõigi huvides, et uurimine lõppeks võimalikult vara, aga see on pikk ja keeruline uurimine," lausus ta.

Panga finantsjuhi kohusetäitjaks ja juhatuse liikmeks valiti Anna Kõuts, kelle senine ametikoht oli Head of Treasury.

Nõukogu esmaspäevase otsusega lahkub pangast ja selle nõukogust ka Priit Perens, kes töötas Swedbank Eesti juhina aastatel 2008 kuni 2014. Elsnitzi sõnul esitas Perens lahkumisavalduse.

Swedbank alustas põhjalikku sisejuurdlust koostöös välisekspertidega selgitamaks välja, kuidas on varasemalt tõkestatud rahapesu ja rakendatud selle vastaseid meetmed pangas. "Swedbank jätkab igakülgset koostööd Rootsi, USA ja Baltikumi erinevate ametivõimudega," ütles Elsnitz esmaspäeval.

Robert Kitt kinnitas esmaspäeva õhtul Facebookis, et tema volitused Swedbank Eesti juhina lõppesid.

"Olen olnud pea dekaadi Swedbank Eesti juhatuses ning juhtinud viimased 4,5 aastat seda asutust. See on olnud fantastiline sõit. Meeletult pingeline, meeletult huvitav, koos fantastiliste kolleegide ja tiimiga. Kuid iga sõit saab ükskord otsa ning täna lõppesid ka minu volitused Swedbanki Eesti üksuse juhina," kirjutas ta ning tänas kolleege ja kliente.