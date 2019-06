"Ma julgen siiralt öelda, et Swedbank on endiselt tugevalt kapitaliseeritud pank ja kui mingid mustad stsenaariumid... Kui on tehtud vigu, tuleb need parandada. Aga mis puudutab pankade hoiuseid ja laenuvõtjaid, siis Swedpank on endiselt väga turvaline pank," rääkis Kitt "Terevisioonis".

Kitt kordas üle, et uurimiseni viis asjaolu, et Swedbanki kohta ilmus meedias hulk artikleid ja süüdistusi. Kiti sõnul võtab pank neid tõsiselt ja viib läbi ulatuslikku sisejuurdlust, millele lisaks viivad uurimisi läbi ka erinevad järelevalveasutused Eestis, Rootsis ja mujal.

"Tänase seisuga on minu info järgi meil mingid süüdistused. Pank on infrastruktuur. Meil on sadu tuhandeid klinete. Ei ole realane, et iga klienti ja tehingut suudetakse monitoorida. Ja nüüd tuleb välja selgitada, kas on olnud midagi kahtlast," avas ta veidi uurimise tagamaid.

Kitt kinnitas, et panga hoiused on turvalised ja et panga põhiäri on Eesti inimeste teenindamine.

"Ajalooliselt on olnud ka teatud hulk mitteresidente, sest Eesti on väike avatud majandusega maa. Aga see pole olnud meie põhiäri mitte kunagi."

Rääkides kummalisest olukorrast, kus ta vabastati ametist, aga samas saab ta töötasu edasi, ütles Kitt, et tema panus ei seisne mitte istumises, vaid kaasaaitamises.

"Kus ma seda teen, pole oluline," sõnas Kitt. "Loogiline on, et olukord on muutunud. Väga õige, et kui juhatuse esimees on vahetunud, siis uus juhatuse esimees korraldab oma meeskonna. Nii need asjad käivad," ütles Kitt.

Swedbank otsustas esmaspäeva õhtul peatada sisejuurdluse tõttu panga Eesti üksuse juhi Robert Kiti ja finantsjuhi Vaiko Tammevälja volitused. Samal ajal jäävad nad panga töötajate nimekirja ja säilitavad ka sissetuleku. Swedbank Eesti peadirektori kohusetäitjana asus juurdluse ajaks ametisse Olavi Lepp.

Endine hansapankur Jüri Mõis ütles Äripäevale, et on elanud 62-aastaseks, ent pole oma elu jooksul Lepa nime veel kuulnud. Teisalt märkis Mõis, et tema meelest on üksnes tervitatav, et juhatuse esimeheks pandi Swedbanki riskijuht ehk tagatoa mees.

Kolmapäeval toimub Stockholmis Swedbanki aktsionäride erakorraline koosolek, kus panga nõukogu esimeheks valitakse Rootsi ekspeaminister Göran Persson.