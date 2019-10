Robert Kitt: loomulikult on mul kahju

Swedbank Eesti endine juht Robert Kitt tunnistas usutluses Toomas Sildamile, et tal on kahju, et ta ametist lahkuma pidi. Tööle mineku mõne konkurendi juurde, näiteks SEB-sse, välistab Kitt aga juba sellepärast, et see poleks soliidne.

Robert Kitt, milles te süüdi olete?

Eks igale inimesele saab esitada erinevaid asju, milles ta võib süüdi olla. Kui nüüd panga juhtimise juurde tulla, siis olen ma teinud oma tööd nii hästi kui oskasin, nende teadmistega ja selle tiimiga, kes mul oli. Kas sai piisavalt tehtud? Kohati tundub, mis puudutab Eesti majandust, oleks võinud rohkem teha. Mis puudutab rahapesu tõkestamist, siis tundub, et kuskilt jäi väheks. Aga teisest küljest, siin poolteist aastat tagasi oli Delfis nurin pangad versus e-residendid. Nii et tundub ka, et kuskil sai liiga palju tehtud. Ega ma ausalt öeldes ei oska sellele küsimusele väga hästi vastata.

Kas teie arvates Swedbankis oli probleeme rahapesuga?

See retoorika on natuke vale. Pangad ei pese raha. Pangad on nagu maanteel infrastruktuur, kus sõidavad autod. Pangad jälgivad kiirust ja veenduvad, et autod on korras. Pangad ei pese raha.

Kas jälgisime piisavalt tõhusalt? Kas oleks saanud teha rohkem? Alati saab teha rohkem. Aga maailm on ka muutunud ja asju tuleb vaadata selles võtmes, millal midagi oli ja midagi teatavaks sai. 2019 näeb meie Google teistsugune välja, kui 2012.

Kas te tahate öelda, et oli aeg, kui tegutseti tolle aja reeglite ja seaduste järgi ning praeguse aja reeglid ja seadused on teistsugused?

Nii saab ka öelda. Aga põhimõte, et tunne oma klienti ja väldi kahtlast raha, need ei ole ju ajas muutunud. Põhimõtted on aastaid olnud samad, küsimus on olnud vormides või normides, mismoodi seda jälgida tuli. Ja need on muidugi ajas läinud täpsemaks ja spetsiifilisemaks ning paremaks.

Kas teile öeldi ka mingi konkreetne etteheide, kui teiega töösuhe lõpetati?

Mul ei olnudki töösuhet. Mul oli teenistussuhe ehk juhatuse esimehe leping. Ja seal ei pea suurt midagi ette heitma. Aga midagi väga konkreetset ma välja ei tooks.

Pank ise ütles, et probleemiks olid vajakajäämised varasemas rahapesu tõkestamise alases töös. Millised need vajakajäämised olid?

Swedbankil on miljon klienti. Ja umbes 100 000 äriühingust klienti. Alati, ka täna, saab teha rohkem. Jälgida tehinguid, ka seda saab täna teha rohkem. Tõkestada korruptiivseid skeeme jne. Ja kui ajas tagasi vaadata, siis oleks igal ajahetkel saanud paremini ja saab ka täna teha paremini ja saab ka homme teha paremini.

Me satume elama ajajärku, kus teatud paradigma on muutunud. Ja oluline asi oli see nn Panama paberite lugu. Et kui enne seda ma ettevõtjatega rääkisin, siis oli retoorika selline, et "ega see ei ole ju keelatud". Peale seda Panama paberite lugu retoorika järsult muutus ja see oli, et "isegi kui see ei ole keelatud, ei ole see aktsepteeritud".

Mida ütlete kommentaariks neile, kes arvavad, et Swedbanki peakorter lihtsalt ohverdas eestlastest tegevjuhid?

Ma arvan, et ma ei ole pädev seda enda kohta kommenteerima.

Aga sõna on vaba.

Sõna on alati vaba.

Kas teie lahkumine nägi välja selline, et te allkirjastasite mingi konfidentsiaalsuse lepingu, et te ei saa rääkida panga asjadest nii vabalt, nagu tahaksite?

Leping lepinguks, küsimus on põhimõttes. Põhimõte on see, et sa tuled panka ja usaldad oma rahaasjad pangale. Kui ettevõte võtab laenu, usaldad oma ärisaladuse pangale. Ja sa ei taha, et see viisil või teisel lekiks. Sõltumata lepingust, see ongi panga saladuse uba, et sellistest asjadest ei räägita. Ja hea tava on, et me ei räägi neid asju, mis puudutas kliente või protseduure või ärisaladust.

Ma ei lähe SEB-sse tööle, sest see lihtsalt ei oleks soliidne.

Mis tähendab ka, et teil on vaikides end väga keeruline kaitsta.

Esiteks, ma ei pea ennast kuidagi kaitsma. Ma olen oma tööd teinud ja inimesed - nii töötajad, omanikud kui ka kliendid - on sellega rahul olnud. Kui ma vaatan kasvõi seda, mis sotsiaalmeedias on kirjutatud, siis on suhteliselt tugev poolehoid olnud. Ma ei peagi ennast kaitsma. Kui läheb tõsisemaks juriidiliseks vaidluseks, küll siis saab ka kaitsta.

Mida te edasi tegema hakkate? Kas lähete panka tööle?

(Naerdes) Panka tööle tõenäoliselt ikka ei lähe. Aga nii uskumatu kui see ka ei ole, on mul olnud aega maha võtta, lükata tolmu raamaturiiulilt. On plaan komplekssüsteemide vallas üks kogumik kaante vahele panna. Ja käsi külge lüüa, kui mind appi kutsutakse, kui on vaja Eesti elu edendada või mingil muul moel kasulik olla. Ega mul otseselt mingit plaani, et homme välja ilmuda mingis teises rollis, seda ei ole. Aga maailm on ümmargune ja kõike võib juhtuda.

On teil kahju, et nii läks?

See on väga hea küsimus. Ma läksin Põhja-Eesti Panka tööle 1. augustil 1994. See on olnud minu töö 25 aastat. Mulle meeldis see töö. Ma armastasin seda, mida ma tegin. Meil oli suurepärane meeskond. Ma nautisin iga vestlust Eesti ettevõtjatega. Loomulikult on kahju.

Kui palju olete viimasel ajal mõelnud Danske Panga Eesti filiaali juhtinud Aivar Rehe peale?

(Pikk vaikus). Jah, on tulnud mõelda küll.