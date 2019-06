Eurostati andmetel on Soome jaehindade tase oluliselt kõrgem Eesti hinnatasemest. 2017.aastal oli Eesti hinnatase 78 protsenti ja Soome 122 protsenti Euroopa Liidu 28 riigi keskmisest. Samas on Soome avalikkuses levitatud palju müüti, et Eesti hinnad on kallid. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda otsustas välja selgitada, kas tegemist on teadlikult levitatava väärinfoga või adekvaatse infoga.

Et pakkuda tarbijatele võrdlevat ülevaadet naaberriigi hindadest, hakkab konjunktuuriinstituut kord kvartalis võrdlema kaupade ja teenuste hindasid Tallinnas ja Helsingis ja neid avaldama. Esimene hinnavaatlus viidi läbi Tallinna ja Helsingi kaubanduses ja teeninduses juuni teisel nädalal. Uuringu on tellinud Eesti Hotellide ja Restoranide Liit.