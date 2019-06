Vandaalid lõhkusid juudi kalmistul hauakive

"Koletu vandalismiakt kohas, kus puhkavad rahus esivanemad, kus iga inimene mõtleb vaimsusest, põlvkondade seotusest ja inimväärtustest, on solvav, hirmus ja meie ühiskonnas vastuvõetamatu," teatasid Eesti Juudi Kogukonna ja Eesti Juudiusu Koguduse esindajad.

23. juuni päeval märgati Tallinnas Lille peatuse juures, et sealsetele suurtele kividele on värviga joonistatud suur haakrist, millest juudi organisatsioonid teavitasid samuti politseid ja Põhja linnaosa valitsust.

Eesti Juudi Kogukonna esinaise Alla Jakobsoni sõnul on raske uskuda, et need pahatahtlikud aktsioonid korraldati spetsiaalselt Eesti riigi pühade ajal.

"Me austame lahkunute mälestust ja tahaks, et ühiskond näitaks üles mõistmist ja vastastikust lugupidamist selle rahva mälestuse vastu, kes kaotas sel maal oma esivanemad. Olen veendunud, et uurimine teeb kindlaks need isikud, kelle käitumine kutsub nördimuse ja valu," lisas Jakobson.

Sel aastal saab Tallinna juudi kalmistu avamisest 110 aastat. Kalmistul asub 1941. aasta küüditamise ohvritele pühendatud mälestussammas ning samuti holokausti ohvritele pühendatud, eraldi kividest laotud püramiidina laotud mälestussammas, milles iga kivi sümboliseerib ühte hukkunut.