Tuhanded Nõmme patsiendid seisavad ebamugava valiku ees

Tallinna munitsipaalperearstikeskuse juhi Monika Haukanõmme sõnul saab ta inimeste murest aru, kuid perearstidel on vaba voli minna oma nimistuga mõnda teise firmasse tööle, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Perearstide liikumine ühest perearstikeskusest teise on päris-päris tavaline, kui neid on rohkem kui üks korraga, siis see tekitab natukene muret patsientidele ennekõike," ütles Haukanõmm.

Nelja tohtri nimistus on kokku umbes 5000 inimest, osa patsiente lähevad tohtritega kaasa, aga teistele püütakse leida koht ainsana Nõmmele jäänud tohtri nimistus või soovitatakse mõnda teist keskust. Haukanõmme kinnitusel on teistes Nõmme perearstikeskustes vabu kohti.

Nõmmel töötav perearst Eero Merilind ütles, et tema perearstikeskuse ja ka kolleegide nimistud on pilgeni täis ja probleem tekitab suurt muret.

Merilinnu sõnul lähtuti 25 aasta eest perearstisüsteemi loomisel põhimõttest, et perearst peab töötama kogukonna lähedal ja igale arstile määrati oma teeninduspiirkond. Juba aastaid on terviseamet pealinnas soosinud ülelinnaliste nimistute loomist.

"See ongi väga põhimõtteline küsimus, et kas nimistu on seotud perearstiga ja kui perearst kolib ühest linna otsast teise linna otsa, siis kas kõik patsiendid peavad kaasa minema või võivad kaasa minna ja kui nad otsustavad sinna mitte minna, siis peaks igas piirkonnas olema nn nullnimistu, kuhu on võimalik neil inimestel registreeruda, kes ei ole endale perearsti leidnud," lausus Merilind.

Terviseameti tervishoiu teenuste osakonnajuht Pille Saar ei pea uue ehk nullnimistu loomist põhjendatuks, sest ka uue nimistuga tööd alustanud arst võib mujale kolida.

"Perearstidel ei ole seda fikseeritud tegevuskohta, perearst võibki täna võtta siin vastu ja aasta pärast teises kohas. See ei ole kuidagi aadressipõhine see vastuvõtu koht," sõnas Saar.

Saare hinnagul võimendavad teised Nõmme perearstid probleemi üle, sest inimestele jääb perearst alles, ta lihtsalt töötab teises linnaosas, ja need, kes soovivad, saavad arsti vahetada.

"Kui patsiendid on teenindatud, patsientidel on võimalus sinna minna ja transport on meil tasuta, siis me ei saa kuidagi seda takistada," ütles Saar.

Saare kinnitusel on vabu kohti nii Mustamäe kui ka Nõmme perearstide juures.