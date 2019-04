5G sageduslubade konkursi kohtus vaidlustanud Levikomi peamine etteheide riigile seisneb konkurentsi mahasurumises ning uue põlvkonna võrgu ehk asjade interneti sagedusala väljajagamises ainult mobiilsideoperaatoritele. Ringkonnakohtu hinnangul ei ole põhimõtteliselt välistatud, et sageduslubade jaotamine kolmeks piirab põhjendamatult konkurentsi, mistõttu tuleks kaebust arutada sisuliselt.

Levikomi juhatuse esimehe Peep Põldsammi sõnul peaks majandus- ja kommunikatsiooniministeerium andma välja vähemalt neli luba ja jätma ühe kanali regionaalseks kasutuseks tööstustarbijatele, meditsiiniasutustele ja regionaalsetele operaatoritele.

Kolmele oksjonile pandavale loale esitasid taotluse kolm Eestis tegutsevat sideoperaatorit, Levikom jäi konkursist kõrvale.

MKM ei ole Levikomi argumentidega seni nõustunud, mistõttu ei soostunud ministeerium lubadekonkurssi tühistama ning kaebas ringkonnakohtu otsuse riigikohtusse edasi. See aga nende määruskaebust menetlusse ei võtnud.

MKM-i avalike suhete osakonna juhataja Rasmus Ruuda kommenteeris, et hetkel on kohtus käimas vaidlus alles selle üle, kas Levikomil on üldse õigus konkurssi ja määrust vaidlustada: "Kohtud ei aruta praegu Levikom kaebust sisuliselt."

Esimese astme kohus tagastas Levikomile kaebuse, leides et Levikomil ei ole vaidlustamise õigust. Levikom kaebas otsuse edasi.

Ringkonnakohus keelas oma 22. märtsi määrusega konkursi läbiviimise kuni 21. aprillini. MKM vaidlustas 8. aprillil ringkonnakohtu määruse riigikohtus.

9. aprillil tegi ringkonnakohus uue määruse, millega keelas konkursi läbiviimise kuni kohtumenetluse lõpuni ja palus halduskohtul uuesti hinnata Levikomi kaebeõigust. MKM vaidlustas ringkonnakohtu selle määruse 24. aprillil.

"Riigikohtu tänane otsus mitte menetleda MKM-i 08.04.2019 määruskaebust on loogiline, sest tänaseks oli kaebusega vaidlustatud ringkonnakohtu 22.03.2019 määruse mõju sisuliselt lakanud. Riigikohus ei ole veel otsustanud, kas menetleda MKM-i 24.04.2019 esitatud määruskaebust, kus MKM leidis, et Levikomil ei ole õigust konkurssi ja määrust vaidlustada ning pidas põhjendamatuks konkursi läbiviimise keelamist kuni kohtumenetluse lõpuni," selgitas Ruuda.

"Ehk praegu käib vaidlus selle üle, kas üldse saab vaielda ja antud otsus ei tähenda sisulise poole pealt mitte midagi. Riigikohtu otsus mitte võtta menetlusse MKM-i määruskaebust ei tähenda muud, kui et asi liigub tagasi halduskohtusse, kes peab veel kord hindama, kas Levikomil on kaebeõigus. Kui halduskohus leiab, et Levikomil on kaebeõigus, algab vaidluse sisuline menetlus," lisas Ruuda.