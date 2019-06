Filmivõtted sulgevad nädalavahetusel Tallinnas Pärnu maantee

Pärnu maantee lõik suletakse reede öösel vastu laupäeva kell 1.00 ning avatakse koos pühapäeva lõppemisega kell 00.00.

Nii laupäeva varastel tundidel (1.00 kuni 6.00) kui laupäeva ja pühapäeva vahelisel ööl (23.00 kuni 6.00) on mõlemas suunas üks sõidurada siiski avatud. Samamoodi avatakse mõlemas suunas üks sõidurada pühapäeva viimasel tunnil.

Tallinna linnavalitsuse korralduse järgi tuleb filmimeeskonnal läbi lasta ühistransport, mida võib filmivõtte ajaks kinni pidada kuni veerand tundi, ning abiellujaid teenindavad sõidukid, kes soovivad pääseda Õnnepalee juurde. Viimaseid võib võtete tõttu kinni pidada maksimaalselt viis minutit. Lisaks peavad suletavalt lõigult vajadusel läbi pääsema operatiivsõidukid.

Avatuks jäävad Liivalaia, Suur-Ameerika ja Pärnu mnt ristmik ning Liivalaia ja Suur-Ameerika tänav. Need võidakse sulgeda korraga maksimaalselt viieks minutiks õhusõidukite ülelennu ajaks. Sama kehtib laupäeval ja pühapäeval Tehnika, Koidu ja Vana-Lõuna tänava kohta Pärnu maantee viadukti aluses osas.

Suur hulk tänavaid muudetakse kaheks päevaks ehk 29. ja 30. juuniks kahesuunaliseks ning suletakse sisse- ja väljasõit Pärnu maanteele: Sakala, Süda, Roosikrantsi, Hariduse, Tõnismägi, Väike-Ameerika, Tatari (erandiks abiellujad, kes soovivad sõita Õnnepaleesse), Luha, Vineeri, Diakonissi pargi väljasõidu tee, Paide, Magdaleena ja Rapla tänav.

Ühistranspordi kasutajad peavad arvestama, et kuigi bussid ja trammid pääsevad ka eeloleval nädalavahetusel Pärnu maanteelt läbi, siis filmivõtete tõttu kehtib 29. ja 30. juunil sealsetele liinidele vaba graafik.

Linnavalitsus põhjendas Pärnu maantee sulgemise lubadust sellega, et filmistuudiole Warner Bros võtete lubamine aitab lisaks majanduslikule kasule kasvada ka Eesti ja Tallinna mainel. "Seetõttu kaalub saadav majanduslik ja mainekasu üles Pärnu maantee ja sellega piirnevate ristmike sulgemisega seonduvad ebamugavused," seisab linnavalitsuse korralduse seletuskirjas.

Linnavalitsuse korraldusega vastutab kohalike elanike ja asutuste-ettevõtete teavitamise eest Allfilm.

Teiste sulgemiste kohta kokkuleppeid veel pole

Laagna tee sulgemise kohta ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart eelmisel nädalal, et filmi võtteperiood Laagna teel saab olla kuni kümnepäevane ja alata kõige varem 10. juulist.

Linnapea meedianõunik Priit Simson ütles neljapäeval ERR-ile, et lepingut valmistatakse ette ning jääb üle oodata, kas see ka filmimeeskonnale sobib. "Asi on konkreetne siis, kui mõlemad osapooled on alla kirjutanud," ütles ta ning lisas, et jutt käib endiselt 10-päevasest Laagna tee sulgemisest.

Linna plaani järgi peab liiklus säilima esmaspäeval ja teisipäeval ning Laagna tee sildu saab sulgeda vaid mõneks minutiks helikopteri ülesõiduks.

Kuivõrd filmitegijate algne soov oli Laagna tee sulgeda kuuks ajaks, otsitatakse Lasnamäe kanalile alternatiive. Eelmisel nädalal esitas filmimeeskond taotluse maanteeametile, kuid milliseid kohti ja millal soovitakse sulgeda, ei soostunud amet avaldama.

Maanteeameti avalike suhete juht Ursula Nõu ütles neljapäeval ERR-ile, et läbirääkimised ameti ja filmimeeskonna vahel jätkuvad ning tulemustest on veel vara rääkida. "Maanteeamet teavitab avalikkust teede sulgemisest vastavalt tavaks saanud korrale," lisas Nõu.