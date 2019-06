"Euroopa Komisjon andis tingimusteta heakskiidu Red Hati ostmisele IBM-i poolt, mis on mõlemad USA-s paiknevad infotehnoloogiafirmad," teatas komisjon. "Komisjon järeldas, et tehing ei kergita konkurentsiprobleeme."

Heakskiit tuli võrdlemisi kiiresti ja firmadelt järeleandmisi ei nõutud.

Juhul kui selle kiidavad heaks ka teised konkurentsiametid, saaks sellest 34 miljardi dollari juures ajaloo suuruselt kolmas tehnoloogiafirmade ühinemine, vahendas CNBC. Red Hati teatel on see suurim säärane ühinemine, mis hõlmab tarkvarafirmat.

IBM-i teatel aitab ühinemine parendada selle pilvandmetöötluse teenuseid. Sarnaselt Amazonile ja Microsoftile on IBM seadnud pilvandmetöötluse oma kasvustrateegia keskmesse.

Red Hat jätkab ühinemise järel tegutsemist eraldiseisva haruna, mida juhib firma praegune juhtkond.

Red Hat asutati 1993. aastal ja see on tuntud operatsioonisüsteemi Linux poolest. Firma tegutseb 35 riigis ja sellel on 12 000 töötajat.